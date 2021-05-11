Tesla отказалась от покупки земли в Китае для расширения производства

Торговая война между США и КНР помешает развитию бизнеса Tesla. Компания отказалась от намерения приобрести землю в Шанхае для постройки нового завода и превращения существующей площадки в производственный центр мирового масштаба. На фоне этой новости акции Tesla уже упали в цене на 3,7 %.

По данным источников в отрасли, на отказ от расширения присутствия в КНР повлияла импортная пошлина, введённая в США при Дональде Трампе. Из-за неё электромобили из Китая при ввозе в США облагаются налогом в 25 %. И администрация Джо Байдена отказываться от этого, похоже, не намерена. Ранее калифорнийский автопроизводитель рассматривал возможность экспорта произведённых в Шанхае Tesla Model 3 в другие регионы, в том числе и США.

До этого о планах компании приобрести участок сообщалось только в слухах, официальных заявлений не было. Дополнительная земля позволила бы Tesla увеличить производственные мощности. В комментарии агентству Reuters представители Tesla заявили, что завод в Шанхае «развивается так, как планировалось».

Пока США и Китай имеют разногласия по различным вопросам, от предполагаемых нарушений прав человека в Синьцзяне и ужесточения политики Пекина в отношении Гонконга, до принципов работы цепочек поставок высокотехнологичных комплектующих. Пока не известно, намерена ли администрация Джо Байдена ослабить санкционное давление, уровень которого существенно вырос во времена правления Дональда Трампа.

На фоне торговой войны продажи Tesla в Китае уже упали в прошлом месяце. Если в марте компания продала здесь 35 478 электромобилей, то в апреле — только 25 845 машин. При этом экспорт Tesla китайского производства сохранился на высоком уровне, во многом из-за увеличивающегося спроса на электромобили в Европе. С завода в Шанхае было продано за рубеж 14 174 машин, значительная часть которых приходится на европейский рынок.