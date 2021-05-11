Акции аэрокосмической компании Virgin Galactic упали в цене после публикации квартального отчёта

Акции компании Virgin Galactic упали в цене на 7 % после публикации финансовых результатов за первый квартал, а также из-за сложившейся неопределённости касательно следующего космического полёта, который изначально был запланирован на этот месяц. К моменту закрытия торгов в понедельник ценные бумаги компании торговались на уровне $17,95 за акцию.

Майк Мозес (Mike Moses), президент Virgin Galactic по космическим миссиям и безопасности, во время онлайн-выступления перед инвесторами сообщил, что неопределённость по поводу следующего космического полёта связана с «потенциальной проблемой износа» самолёта VMS Eve, который используется для запуска корабля. По словам Мозеса, техническое обслуживание самолёта было запланировано на осень, но сейчас специалисты Virgin Galactic обследуют VMS Eve, чтобы определить степень его износа. Он также заверил инвесторов в том, что информация о следующем полёте будет объявлена на следующей неделе.

Что касается финансовых результатов Virgin Galactic в первом квартале, то компания объявила о скорректированном убытке по EBITDA (до вычета процента по кредитам, налога на прибыль и амортизации по основным нематериальным активам) в размере $55,9 млн, что несколько меньше убытка в $59,5 млн в предыдущем квартале и прогнозируемого аналитиками убытка в $63,6 млн. В этом квартале компания получила нулевую выручку, как и в предыдущем трёхмесячном отрезке. На конец первого квартала у Virgin Galactic было около $617 млн наличными, тогда как к концу четвёртого квартал этот показатель был равен $666 млн. Акции компании упали в цене более чем на 70 % с максимума более $60 за одну ценную бумагу, который был достигнут в феврале этого года.

Падение стоимости акций Virgin Galactic ускорилось за последние два месяца из-за задержек в программе тестирования космических полётов, а также из-за продажи ценных бумаг председателем правления Чаматом Палихапитийя (Chamath Palihapitiya), основателем компании Ричардом Брэнсоном (Richard Branson) и инвестиционным фондом Кэти Вуд (Cathie Wood). Акции компании также потеряли в цене после того, как компания Джеффа Безоса (Jeff Bezos) Blue Origin объявила о намерении осуществить первый пилотируемый полёт с использованием своего корабля 20 июля.

Virgin Galactic продолжает разработку космического корабля SpaceShipTwo (VSS Unity). Однако до начала коммерческой эксплуатации предстоит провести четыре испытательных полёта.