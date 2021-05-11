3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостифинансовые новости и аналитикаАкции аэрокосмической компании Virgin Ga...
Новости Hardware

Акции аэрокосмической компании Virgin Galactic упали в цене после публикации квартального отчёта

Акции компании Virgin Galactic упали в цене на 7 % после публикации финансовых результатов за первый квартал, а также из-за сложившейся неопределённости касательно следующего космического полёта, который изначально был запланирован на этот месяц. К моменту закрытия торгов в понедельник ценные бумаги компании торговались на уровне $17,95 за акцию.

Источник: CNBC

Источник: CNBC

Майк Мозес (Mike Moses), президент Virgin Galactic по космическим миссиям и безопасности, во время онлайн-выступления перед инвесторами сообщил, что неопределённость по поводу следующего космического полёта связана с «потенциальной проблемой износа» самолёта VMS Eve, который используется для запуска корабля. По словам Мозеса, техническое обслуживание самолёта было запланировано на осень, но сейчас специалисты Virgin Galactic обследуют VMS Eve, чтобы определить степень его износа. Он также заверил инвесторов в том, что информация о следующем полёте будет объявлена на следующей неделе.  

Что касается финансовых результатов Virgin Galactic в первом квартале, то компания объявила о скорректированном убытке по EBITDA (до вычета процента по кредитам, налога на прибыль и амортизации по основным нематериальным активам) в размере $55,9 млн, что несколько меньше убытка в $59,5 млн в предыдущем квартале и прогнозируемого аналитиками убытка в $63,6 млн. В этом квартале компания получила нулевую выручку, как и в предыдущем трёхмесячном отрезке. На конец первого квартала у Virgin Galactic было около $617 млн наличными, тогда как к концу четвёртого квартал этот показатель был равен $666 млн. Акции компании упали в цене более чем на 70 % с максимума более $60 за одну ценную бумагу, который был достигнут в феврале этого года.

Падение стоимости акций Virgin Galactic ускорилось за последние два месяца из-за задержек в программе тестирования космических полётов, а также из-за продажи ценных бумаг председателем правления Чаматом Палихапитийя (Chamath Palihapitiya), основателем компании Ричардом Брэнсоном (Richard Branson) и инвестиционным фондом Кэти Вуд (Cathie Wood). Акции компании также потеряли в цене после того, как компания Джеффа Безоса (Jeff Bezos) Blue Origin объявила о намерении осуществить первый пилотируемый полёт с использованием своего корабля 20 июля.

Virgin Galactic продолжает разработку космического корабля SpaceShipTwo (VSS Unity). Однако до начала коммерческой эксплуатации предстоит провести четыре испытательных полёта.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Через неделю Blue Origin откроет продажу билетов на свой космический корабль
Virgin Galactic представила VSS Imagine — свой первый космоплан семейства SpaceShipThree
Virgin Galactic отложила испытания космического корабля SpaceShipTwo
Астронавт NASA сравнила полёты на «Союзе» и Crew Dragon
Телескопу «Хаббл» удалось увидеть формирование экзопланеты
Зонд Parker Solar Probe зафиксировал радиоизлучение в атмосфере Венеры
Рубрики: Новости Hardware, космос, финансовые новости и аналитика,
Теги: virgin galactic, финансовые результаты, космос
virgin galactic, финансовые результаты, космос
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Иск «Царьград ТВ» грозит Google штрафом, который гипотетически разорит компанию 167
Sony выпустит обновлённую PlayStation 5 с другими комплектующими, чтобы решить проблему с дефицитом 84
Компьютер месяца — май 2021 года 63
Разрыв в литографии между TSMC и Samsung начинает угрожать бизнесу последней 60

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Samsung представила оперативную память, которой ещё не было: DDR5 с шиной CXL
Зонд «Вояджер-1» обнаружил звучание межзвёздного пространства
Советы от Геральта: CDPR пошутила над сходством нового врага в AC Valhalla с лешим из The Witcher 3
На «поспешное» прохождение Biomutant потребуется 12 часов, а на полное исследование — больше полусотни
Хакер наводнил сеть TOR тысячами вредоносных серверов для кражи криптовалюты у пользователей
В США выступили против планов Facebook создать версию Instagram для детей 26 мин.
Baldur’s Gate: Dark Alliance II тоже могут перевыпустить, но пока разработчики заняты проблемами первой части 2 ч.
Создатели Gears 5 объявили о переходе на Unreal Engine 5 и разработке нескольких проектов 2 ч.
Пошаговая стратегия Warhammer 40,000: Battlesector получила точную дату выхода — 15 июля 2 ч.
На каждом третьем компьютере в России до сих пор используется Windows 7 2 ч.
Life is Strange не входит в текущую стратегию Dontnod — студия сосредоточена на создании своих франшиз 2 ч.
В Steam стартовала распродажа игр EA — скидки на Dead Space, Dragon Age, C&C и другие 3 ч.
Ubisoft будет подписывать все собственные игры брендом Ubisoft Original 3 ч.
В США прекращена поддержка старой версии Google Pay 3 ч.
Следующую игру от студии-разработчика Castlevania: Lords of Shadow выпустит 505 Games 3 ч.
Жёсткие диски в России подорожали в несколько раз из-за популярности криптовалюты Chia 3 мин.
Поставки оперативной памяти в первом квартале выросли, но от этого память дешевле не стала 17 мин.
Акции аэрокосмической компании Virgin Galactic упали в цене после публикации квартального отчёта 25 мин.
Шлем виртуальной реальности для PlayStation 5 получит разрешение 4К и сможет отслеживать движения глаз 29 мин.
NVIDIA представила мобильные видеокарты GeForce RTX 3050 и GeForce RTX 3050 Ti 48 мин.
Intel представила восьмиядерные Tiger Lake-H — лучшие мобильные процессоры для геймеров 48 мин.
Tesla отказалась от покупки земли в Китае для расширения производства 2 ч.
Рынок телекоммуникаций в 2020 году удержался от падения, несмотря на пандемию 2 ч.
Флагманский смартфон Nubia Z30 Pro с подэкранной камерой представят 20 мая 2 ч.
Учёные в США создали мозговой имплантат для беспроводного управления поведением мышей 2 ч.