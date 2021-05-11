Intel представила восьмиядерные Tiger Lake-H — лучшие мобильные процессоры для геймеров

Компания Intel расширила семейство мобильных процессоров Core 11-го поколения, добавив в него новых представителей H-серии, рассчитанных на применение в мощных игровых и рабочих ноутбуках. В число новинок входят 10 моделей CPU, известных ранее под кодовым именем Tiger Lake-H, — они имеют до восьми вычислительных ядер, увеличенное число линий PCIe 4.0 и высокие тактовые частоты, которые доходят до 5,0 ГГц у флагмана.

Сегодняшним анонсом Intel существенно поднимает планку производительности мобильных систем. Новые модели процессоров Core 11-го поколения используют микроархитектуру Willow Cove с показателем IPC на 19 % выше, чем у предшественников, и производятся по современному техпроцессу Intel SuperFin с нормами 10 нм. При этом их отличие от вышедших ранее представителей семейства Tiger Lake заключается в том, что они предлагают пользователям удвоенное до восьми количество вычислительных ядер, работающих на относительно высоких частотах. Это позволяет применять такие процессоры как в высокопроизводительных игровых ноутбуках, так и в мобильных рабочих станциях.

Старшая модель в новом семействе представлена восьмиядерным процессором Core i9-11980HK, имеющим максимальную частоту в турборежиме 5,0 ГГц и максимально допустимую частоту при нагрузке на все ядра 4,5 ГГц. Кроме того, этот процессор, несмотря на мобильное предназначение, поддерживает разгон: он позволяет менять коэффициенты умножения и напряжения. Помимо Core i9-11980HK, в семейство входят восьмиядерники Core i9-11900H (максимальная частота 4,9 ГГц) и Core i7-11800H (частота до 4,6 ГГц), а также шестиядерники Core i5-11400H (частота до 4,5 ГГц) и Core i5-11260H (до 4,4 ГГц).

Увеличение в Tiger Lake-H числа вычислительных ядер потребовало от производителя урезать интегрированное графическое ядро Intel Xe. Оно в новых CPU располагает лишь 32 исполнительными устройствами, и поэтому графика в Tiger Lake-H относится к классу UHD Graphics, а не Iris Xe. Но её возможностей достаточно как для аппаратного ускорения кодирования/декодирования видео, так и для работы с алгоритмами машинного обучения.

Зато в Tiger Lake-H появилась поддержка 20 линий PCIe 4.0 на стороне процессора — подобно десктопным Rocket Lake. Это позволяет устанавливать в ноутбуки на базе новых процессоров высокопроизводительную мобильную графику серии GeForce RTX 3000 и быстрейшие потребительские SSD. Также конфигурация мобильных систем на базе Tiger Lake-H может включать память вплоть до DDR4-3200, порты Thunderbolt 4 со скоростью до 40 Гбит/с и Wi-Fi 6E.

Сама Intel говорит о процессорах Tiger Lake-H не иначе как о самых быстрых CPU для игровых ноутбуков. По данным компании, Core i9-11980HK превосходит Core i9-10980HK поколения Comet Lake-H в играх (в аналогичной конфигурации с графикой GeForce RTX 3080) в среднем на 12 %.

Более того, преимущество Core i9-11980HK над субфлагманским мобильным процессором конкурента, Ryzen 9 5900HX, достигает в среднем 19 % (с графикой GeForce RTX 3080).

Помимо перечисленных моделей процессоров Core 11-го поколения Intel также представила три мобильные модификации vPro, ориентированные на бизнес-применения: восьмиядерные Core i9-11950H и Core i7-11850H, а также шестиядерную — Core i5-11500H. Это процессоры отличаются поддержкой набора технологий vPro и Trusted Execution Technology, а также являются частью программы Intel SIPP. И наконец, в семействе Tiger Lake-H выпущено два мобильных профессиональных процессора Xeon W-11955M и Xeon W-11855M с восемью и шестью ядрами соответственно, поддерживающие ко всему прочему память с ECC.

Предполагается, что старшие модели новых Tiger Lake-H найдут применение в ноутбуках верхнего уровня с 15-17-дюймовым дисплеем с высокой частотой обновления, а также с толщиной корпуса менее 20 мм. Такие компьютеры, оснащённые дискретными видеоускорителями последнего поколения, должны «потянуть» средние и даже высокие настройки качества в играх в разрешении 4K. Кроме того, средние модели Tiger Lake-H могут попадать и в более простые мобильные компьютеры, рассчитанные на гейминг в разрешении 1080p. Intel обещает, что на базе новых Tiger Lake-H в течение года будет выпущено до 80 различных дизайнов ноутбуков, а более миллиона 10-нм восьмиядерных мобильных чипов уже отгружено партнёрам. Таким образом, продажи мобильных систем с восьмиядерными Intel Core 11-го поколения начнутся в самое ближайшее время.