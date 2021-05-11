Поставки оперативной памяти в первом квартале выросли, но от этого память дешевле не стала

По подсчётам аналитиков TrendForce, в первом квартале 2021 года спрос на оперативную память оказался неожиданно высоким. Ведущие компании существенно нарастили поставки памяти, что не помешало также поднять цены на эту продукцию. Как результат, выручка производителей памяти в первом квартале выросла без малого на 10 %. Но на этом процесс не остановился. Во втором квартале и выручка, и объёмы совершат ещё один рывок вверх.

Как мы не раз сообщали, и аналитики снова об этом говорят, росту памяти способствовали четыре основных фактора: удалённая работа, дистанционное образование, передел рынка смартфонов после внесения компании Huawei в «чёрный» список США и рост серверных услуг. Всё это в совокупности позволило производителям повышать среднюю цену продаж памяти и продуктов на её основе даже на фоне определённого наращивания объёмов производства. В целом выручка производителей памяти за квартал выросла на 8,7 % по сравнению с четвёртым кварталом прошлого года и достигла $19,2 млрд.

Аналитики предупреждают, что во втором квартале 2021 года все эти тенденции будут расширяться, а также усугубятся тем, что складские запасы памяти быстро исчерпываются. Тем самым они прогнозируют, что выручка производителей памяти во втором квартале поднимется ещё на 20 % за квартал. Это будет происходить как за счёт наращивания объёмов поставок, так и за счёт увеличения отпускных цен на продукцию.

Возвращаясь к первому кварталу 2021 года, отметим, что выручка Samsung последовательно увеличилась на 8,5 %, выручка SK Hynix выросла на 6,9 %, а выручка Micron поднялась на 9,6 %. Нетрудно заметить, что Micron выросла сильнее остальных, хотя в принципе распределение долей рынка не изменилось.

Самым прибыльным производство памяти остаётся у Samsung. Рентабельность выпуска чипов DRAM Samsung в первом квартале была на уровне 34 %, что немного меньше, чем в предыдущем квартале (36 %). У компании SK Hynix рентабельность за квартал выросла с 26 % до 29 % (за счёт перехода на новые техпроцессы). Рентабельность производства Micron также выросла: с 21 % до 26 %.

Все три ведущих производителя чипов DRAM, отмечают аналитики, планируют наращивать объёмы производства как за счёт разворачивания новых мощностей, так и за счёт отмены перехода на выпуск другой продукции. Ряд линий Samsung и SK Hynix, напомним, переделывали на производство датчиков изображения. Теперь этот процесс будет приостановлен, поскольку память снова стало очень выгодно выпускать. Впрочем, новые мощности начнут выпускать продукцию через год или чуть позже, так что на них не стоит пока рассчитывать.

Что касается тайваньских производителей памяти, то они от повышения спроса и цен выиграли даже сильнее ведущих компаний, поскольку во многом выпускают специализированные микросхемы, цены на которые начали расти в первую очередь.