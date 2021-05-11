Производство iPhone 12 в Индии рухнуло более чем в два раза из-за коронавируса

Компания Hon Hai Precision Industry Co. (Foxconn), один из крупнейших в мире контрактных производителей электроники, вынуждена сократить выпуск смартфонов Apple на своём индийском предприятии более чем на 50 %. Об этом сегодня сообщает Reuters, ссылаясь на осведомлённые источники.

Речь идёт о предприятии Foxconn в Тамилнаде (штат на юге Индии). Здесь изготавливаются аппараты семейства iPhone 12 — в том числе для местного рынка.

Сокращение объёмов производства более чем в два раза связано с распространением коронавируса. Вторая волна пандемии сильно ударила по Индии, и особенно по Тамилнаду. Из-за этого властям штата пришлось объявить режим полной самоизоляции, закрыть магазины и приостановить движение общественного транспорта.

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По имеющимся данным, свыше 100 сотрудников Foxconn на индийском заводе оказались инфицированы коронавирусом. Компании пришлось ввести запрет на посещение предприятия: теперь работники могут только покидать завод, но не входить на его территорию.

Как следствие, выпуск iPhone 12 резко сократился. Ограничительные меры будут действовать как минимум до конца мая. Очевидно, это спровоцирует дефицит смартфонов Apple — по крайней мере, в Индии.