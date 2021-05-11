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Жёсткие диски в России подорожали в несколько раз из-за популярности криптовалюты Chia

В России резко выросли розничные цены на жёсткие диски. Об этом «Ведомостям» рассказали представители торговых сетей и платформ. В зависимости от объёма, стоимость накопителей выросла в 2-3 раза. Предположительно, причиной стала популярность новой криптовалюты Chia, для добычи которой необходимы большие хранилища.

godsownmedia

godsownmedia

Например, накопители на 8 Тбайт сейчас обойдутся покупателям в 40 тысяч рублей, в то время как в начале апреля они продавались за 20 тысяч, а на 10 Тбайт — 90 тысяч рублей вместо 30 тысяч. Об этом корреспонденту издания рассказали продавцы Савёловского рынка в Москве.

Информацию подтверждает статистика «Яндекс.Маркета». Например, Seagate SkyHawk на 8 Тбайт подорожал вдвое с начала апреля — до 39 990 рублей, а 10-террабайтная версия накопителя подорожала в 2,5 раза. Кроме этого, многие модели попросту закончились.

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Руководитель направления «Компьютеры и ноутбуки» на Ozon Наталья Селихова связала тенденцию с запуском криптовалюты Chia, для добычи которой необходимы большие хранилища. По её словам, объём проданных дисков в апреле 2021 года достиг 800 Пбайт, что вдвое больше прошлогоднего показателя за аналогичный период. Селихова также уточнила, что дальнейшие цены будут зависеть от популярности Chia — возможен кратный рост стоимости оборудования.

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что ключевой причиной роста стал не запуск Chia, а переход сотрудников из офисов на дистанционный режим работы. По его мнению, в дальнейшем это может привести к росту цен на компьютерную технику на 15 %.

О возможном кризисе накопителей стало известно в середине апреля. Тогда производитель компьютерной техники Jiahe Jinwei заявил, что уже распродал все твердотельные накопители объёмом 1 и 2 Тбайт. Их раскупили потому, что для майнинга Chia нужны не только HDD, но и скоростные SSD. В будущем компания планирует выпустить специальный накопитель для майнинга и попытается ввести ограничения, чтобы помешать майнерам скупать остальные накопители.

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Рубрики: Новости Hardware, жесткие диски, системы хранения данных, интерфейсы, NAS,
Теги: hdd, ssd, накопители, chia, криптовалюта
hdd, ssd, накопители, chia, криптовалюта
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