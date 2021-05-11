В США выступили против планов Facebook создать версию Instagram для детей

В США негативно восприняли намерение Facebook создать версию Instagram для детей в возрасте до 13 лет, которым нынешняя политика социальной сети запрещает использовать приложение, разработанное для взрослых пользователей.

Генеральные прокуроры 44 штатов и территорий США направили Facebook письмо, в котором потребовали отказаться от этих планов. «Похоже, что Facebook не реагирует на потребности, а вместо этого создаёт их, поскольку эта платформа предназначена в первую очередь для детей, у которых в противном случае нет или не было бы аккаунта в Instagram», — указала коалиция генеральных прокуроров в письме, предупредив, что Instagram для детей является «оказывающим тлетворное влияние по множеству причин».

В письме высказаны опасения по поводу возможного вредного влияния нового сервиса на здоровое развитие детей, а также по конфиденциальности и того, что Facebook на своих платформах ставит во главу угла рост аудитории, а не благополучие детей.

В апреле этого года ряд сенаторов Конгресса обратился к Facebook с аналогичными предупреждениями по поводу её планов в отношении сервиса для детей, требуя от компании подробностей о том, как она планирует обеспечивать конфиденциальность юных пользователей.

С учётом негативных отзывов в прессе и повышенного внимания со стороны законодателей, вполне возможно, что Facebook будет вынуждена отказаться от планов по развитию бизнеса за счёт привлечения большего числа несовершеннолетних пользователей.