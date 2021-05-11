Gigabyte представила игровые ноутбуки Aorus с восьмиядерными Intel Tiger Lake и графикой GeForce RTX 30-й серии

Компания Gigabyte, как и ожидалось, анонсировала новые портативные компьютеры Aorus на платформе Intel Tiger Lake-H: ноутбуки адресованы любителям игр, а также требовательным пользователям.

Дебютировали модели Aorus 15P, Aorus 17G и Aorus 17X. Первая из названных новинок оборудована 15,6-дюймовым дисплеем Full HD (1920 × 1080 точек) с частотой обновления 360 или 240 Гц, две другие — 17,3-дюймовым экраном Full HD с частотой обновления 300 Гц.

Лэптопы Aorus 15P и Aorus 17G укомплектованы процессором Core i7-11800H (8 ядер; 16 потоков; 2,3–4,6 ГГц). Максимальная конфигурация включает графический ускоритель NVIDIA GeForce RTX 3080 с 16 Гбайт памяти. Версия Aorus 17X несёт на борту чип Core i9-11980HK (8 ядер; 16 потоков; 2,6–5,0 ГГц, разблокированный множитель) и видеокарту GeForce RTX 3080.

Младшая модель снабжена клавиатурой Aorus Fusion с индивидуальной подсветкой кнопок, а две старшие — механической клавиатурой с переключателями Omron и многоцветной подсветкой.

Устройства могут нести на борту до 64 Гбайт оперативной памяти и до двух накопителей М.2 2280 с интерфейсом PCIe. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ax и Bluetooth 5.2, сетевой контроллер 2.5G Ethernet и пр.

Сведений об ориентировочной цене пока нет.