3DNewsТехнологии и рынок IT. НовостиЦифровые финансыКурс Dogecoin скакнул на 17 % вверх, пот...
Новости Hardware

Курс Dogecoin скакнул на 17 % вверх, потому что Маск допустил продажи электрокаров Tesla за этот альткоин

Криптовалюта Dogecoin (DOGE), чей релиз на начальном этапе был не более, чем шуткой, уже давно рассматривается как вполне ликвидный актив. Отдельную роль в росте её популярности сыграл Илон Маск. В настоящее время он рассматривает возможность оплаты DOGE новеньких Tesla.

https://mashable.com/

Если раньше Dogecoin практически ничего не стоила, то теперь её цена регулярно растёт, не в последнюю очередь за счёт самого Илона Маска, который регулярно упоминает её в своём Twitter. На днях он и вовсе пообещал отправить к Луне спутник Doge-1, профинансированный Dogecoin.

Пару часов назад основатель Tesla, изобретатель и большой шутник опубликовал в Twitter опрос, желая выяснить, должна ли компания Tesla принимать Dogecoin в качестве средства оплаты за электромобили.

На момент написания данной новости в опросе проголосовали уже более 1,5 миллиона пользователей соцсети, из них 76,9 % — «за» и 23,1 % — «против». Ничего удивительного, что цена DOGE немедленно выросла с $0,46 до $0,55.

На деле реализовать идею не очень сложно — Tesla уже принимает к оплате Bitcoin, от которой DOGE не имеет фундаментальных отличий (не считая того факта, что первая, в отличие от DOGE, почти повсеместно торгуется на криптовалютных биржах). Остаётся гадать, не является ли это очередной эксцентричной шуткой Маска.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
SpaceX реализует лунную миссию, оплаченную криптовалютой Dogecoin
Forbes назвал Илона Маска самым высокооплачиваемым генеральным директором в 2020 году
Все электромобили, которые выпустит Tesla за второй квартал, уже распроданы
Немецкий завод Tesla введут в эксплуатацию не раньше следующего года
Разрыв в литографии между TSMC и Samsung начинает угрожать бизнесу последней
Илон Маск привёз прототип электрического пикапа Cybertruck в Нью-Йорк
Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, финансовые новости и аналитика, Цифровые финансы,
Теги: tesla, dogecoin, doge, электромобиль
tesla, dogecoin, doge, электромобиль
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Иск «Царьград ТВ» грозит Google штрафом, который гипотетически разорит компанию 167
Sony выпустит обновлённую PlayStation 5 с другими комплектующими, чтобы решить проблему с дефицитом 84
Компьютер месяца — май 2021 года 72
Разрыв в литографии между TSMC и Samsung начинает угрожать бизнесу последней 61

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Зонд «Вояджер-1» обнаружил звучание межзвёздного пространства
Samsung представила оперативную память, которой ещё не было: DDR5 с шиной CXL
Советы от Геральта: CDPR пошутила над сходством нового врага в AC Valhalla с лешим из The Witcher 3
Хакер наводнил сеть TOR тысячами вредоносных серверов для кражи криптовалюты у пользователей
На «поспешное» прохождение Biomutant потребуется 12 часов, а на полное исследование — больше полусотни
Слухи: разработчики Gears 5 создают маленькую экспериментальную игру по новой интеллектуальной собственности на UE5 18 мин.
Spotify разрешил пользователям делиться подкастами с добавлением меток для нужных отрывков 47 мин.
SPARC, на выход: Illumos оставит поддержку только x86-64 2 ч.
В США выступили против планов Facebook создать версию Instagram для детей 3 ч.
Baldur’s Gate: Dark Alliance II тоже могут перевыпустить, но пока разработчики заняты проблемами первой части 3 ч.
Создатели Gears 5 объявили о переходе на Unreal Engine 5 и разработке нескольких проектов 4 ч.
Пошаговая стратегия Warhammer 40,000: Battlesector получила точную дату выхода — 15 июля 4 ч.
На каждом третьем компьютере в России до сих пор используется Windows 7 4 ч.
Life is Strange не входит в текущую стратегию Dontnod — студия сосредоточена на создании своих франшиз 4 ч.
В Steam стартовала распродажа игр EA — скидки на Dead Space, Dragon Age, C&C и другие 5 ч.
HP представила рабочие ноутбуки ZBook G8 на процессорах Intel Tiger Lake-H 4 мин.
Ноутбук Alienware m15 R6 предложит процессор Intel Tiger Lake-H и графику GeForce RTX 30-й серии по цене от $1300 13 мин.
Технологические гиганты присоединились к призыву о государственном финансировании полупроводниковой отрасли в США 18 мин.
Игровой ноутбук Razer Blade 15 Advanced на платформе Intel Tiger Lake-H будет стоить от $2300 37 мин.
Ёмкость твердотельных накопителей Memblaze PBlaze6 6920 достигает 15,36 Тбайт 39 мин.
Китайские магазины стали бойкотировать Gigabyte, которая усомнилась в качестве электроники из Китая 41 мин.
ASUS представила флагманский игровой ноутбук Zephyrus S17 на восьмиядерном Tiger Lake и GeForce RTX 3080 54 мин.
ASUS представила 16-дюймовый игровой ноутбук ROG Zephyrus M16 на базе Tiger Lake-H 55 мин.
Gigabyte представила игровые ноутбуки Aorus с восьмиядерными Intel Tiger Lake и графикой GeForce RTX 30-й серии 2 ч.
Курс Dogecoin скакнул на 17 % вверх, потому что Маск допустил продажи электрокаров Tesla за этот альткоин 2 ч.