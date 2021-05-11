Курс Dogecoin скакнул на 17 % вверх, потому что Маск допустил продажи электрокаров Tesla за этот альткоин

Криптовалюта Dogecoin (DOGE), чей релиз на начальном этапе был не более, чем шуткой, уже давно рассматривается как вполне ликвидный актив. Отдельную роль в росте её популярности сыграл Илон Маск. В настоящее время он рассматривает возможность оплаты DOGE новеньких Tesla.

Если раньше Dogecoin практически ничего не стоила, то теперь её цена регулярно растёт, не в последнюю очередь за счёт самого Илона Маска, который регулярно упоминает её в своём Twitter. На днях он и вовсе пообещал отправить к Луне спутник Doge-1, профинансированный Dogecoin.

Пару часов назад основатель Tesla, изобретатель и большой шутник опубликовал в Twitter опрос, желая выяснить, должна ли компания Tesla принимать Dogecoin в качестве средства оплаты за электромобили.

На момент написания данной новости в опросе проголосовали уже более 1,5 миллиона пользователей соцсети, из них 76,9 % — «за» и 23,1 % — «против». Ничего удивительного, что цена DOGE немедленно выросла с $0,46 до $0,55.

На деле реализовать идею не очень сложно — Tesla уже принимает к оплате Bitcoin, от которой DOGE не имеет фундаментальных отличий (не считая того факта, что первая, в отличие от DOGE, почти повсеместно торгуется на криптовалютных биржах). Остаётся гадать, не является ли это очередной эксцентричной шуткой Маска.