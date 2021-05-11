3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостиразработка и производство электроникиТехнологические гиганты присоединились к...
Новости Hardware

Технологические гиганты присоединились к призыву о государственном финансировании полупроводниковой отрасли в США

Некоторые из крупнейших мировых покупателей полупроводниковой продукции, такие как Apple, Microsoft и Alphabet, присоединились к призыву чипмейкеров, таких как Intel, которые заявили о необходимости усиления финансирования полупроводниковой отрасли в США. Для отстаивания интересов компаний недавно была создана группа лоббистов, в которую также вошла компания Amazon и другие представители технологического сектора США.

Согласно имеющимся данным, на этой неделе коалиция обратилась к американским законодателям с просьбой предоставить финансирование в рамках закона «Полупроводники для Америки» для поддержания которого ранее президент США Джозеф Байден (Joseph Biden) попросил Конгресс выделить $50 млрд.

«Надёжное финансирование этого закона поможет Америке создать дополнительный потенциал, необходимый для формирования более устойчивых цепочек поставок, чтобы гарантировать, что критически важные технологии будут там, где они нам понадобятся», — говорится в письме коалиции, которое было направлено лидерам демократической и республиканской партий в обеих палатах Конгресса США.

В новую коалицию, помимо упомянутых компаний, также вошли представители других отраслей, использующие полупроводниковую продукцию. Речь идёт о таких компаниях, как AT&T, Cisco Systems, General Electric, Hewlett Packard Enterprise и Verizon Communications.

Глобальный дефицит полупроводниковой продукции образовался из-за пандемии коронавируса и торговой войны между США и Китаем. Нехватка чипов оказывает негативное воздействие на многие отрасли, поэтому правительство США и технологические компании ищут выход из сложившейся ситуации.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Основатель Dell заявил, что дефицит чипов растянется на несколько лет
Из-за дефицита чипов и роста цен на сырьё автомобили дорожают во всём мире
Глобальный дефицит полупроводников станет ещё жёстче из-за серьёзной засухи на Тайване
Британские морпехи испытали реактивные ранцы для штурма корабля
Disney показала «настоящий» световой меч, который можно будет купить в следующем году
Разрыв в литографии между TSMC и Samsung начинает угрожать бизнесу последней
Рубрики: Новости Hardware, комментарии последних событий, разработка и производство электроники,
Теги: полупроводники, сша, инвестиции
полупроводники, сша, инвестиции
← В прошлое
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Иск «Царьград ТВ» грозит Google штрафом, который гипотетически разорит компанию 167
Sony выпустит обновлённую PlayStation 5 с другими комплектующими, чтобы решить проблему с дефицитом 84
Компьютер месяца — май 2021 года 70
Разрыв в литографии между TSMC и Samsung начинает угрожать бизнесу последней 61

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Зонд «Вояджер-1» обнаружил звучание межзвёздного пространства
Samsung представила оперативную память, которой ещё не было: DDR5 с шиной CXL
Советы от Геральта: CDPR пошутила над сходством нового врага в AC Valhalla с лешим из The Witcher 3
Хакер наводнил сеть TOR тысячами вредоносных серверов для кражи криптовалюты у пользователей
На «поспешное» прохождение Biomutant потребуется 12 часов, а на полное исследование — больше полусотни
Spotify разрешил пользователям делиться подкастами с добавлением меток для нужных отрывков 23 мин.
SPARC, на выход: Illumos оставит поддержку только x86-64 2 ч.
В США выступили против планов Facebook создать версию Instagram для детей 2 ч.
Baldur’s Gate: Dark Alliance II тоже могут перевыпустить, но пока разработчики заняты проблемами первой части 3 ч.
Создатели Gears 5 объявили о переходе на Unreal Engine 5 и разработке нескольких проектов 3 ч.
Пошаговая стратегия Warhammer 40,000: Battlesector получила точную дату выхода — 15 июля 4 ч.
На каждом третьем компьютере в России до сих пор используется Windows 7 4 ч.
Life is Strange не входит в текущую стратегию Dontnod — студия сосредоточена на создании своих франшиз 4 ч.
В Steam стартовала распродажа игр EA — скидки на Dead Space, Dragon Age, C&C и другие 4 ч.
Ubisoft будет подписывать все собственные игры брендом Ubisoft Original 4 ч.
Игровой ноутбук Razer Blade 15 Advanced на платформе Intel Tiger Lake-H будет стоить от $2300 13 мин.
Ёмкость твердотельных накопителей Memblaze PBlaze6 6920 достигает 15,36 Тбайт 15 мин.
Китайские магазины стали бойкотировать Gigabyte, которая усомнилась в качестве электроники из Китая 17 мин.
ASUS представила флагманский игровой ноутбук Zephyrus S17 на восьмиядерном Tiger Lake и GeForce RTX 3080 31 мин.
ASUS представила 16-дюймовый игровой ноутбук ROG Zephyrus M16 на базе Tiger Lake-H 31 мин.
Gigabyte представила игровые ноутбуки Aorus с восьмиядерными Intel Tiger Lake и графикой GeForce RTX 30-й серии 42 мин.
Курс Dogecoin скакнул на 17 % вверх, потому что Маск допустил продажи электрокаров Tesla за этот альткоин 56 мин.
Производство iPhone 12 в Индии рухнуло более чем в два раза из-за коронавируса 2 ч.
Жёсткие диски в России подорожали в несколько раз из-за популярности криптовалюты Chia 2 ч.
Поставки оперативной памяти в первом квартале выросли, но от этого память дешевле не стала 2 ч.