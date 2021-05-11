Технологические гиганты присоединились к призыву о государственном финансировании полупроводниковой отрасли в США

Некоторые из крупнейших мировых покупателей полупроводниковой продукции, такие как Apple, Microsoft и Alphabet, присоединились к призыву чипмейкеров, таких как Intel, которые заявили о необходимости усиления финансирования полупроводниковой отрасли в США. Для отстаивания интересов компаний недавно была создана группа лоббистов, в которую также вошла компания Amazon и другие представители технологического сектора США.

Согласно имеющимся данным, на этой неделе коалиция обратилась к американским законодателям с просьбой предоставить финансирование в рамках закона «Полупроводники для Америки» для поддержания которого ранее президент США Джозеф Байден (Joseph Biden) попросил Конгресс выделить $50 млрд.

«Надёжное финансирование этого закона поможет Америке создать дополнительный потенциал, необходимый для формирования более устойчивых цепочек поставок, чтобы гарантировать, что критически важные технологии будут там, где они нам понадобятся», — говорится в письме коалиции, которое было направлено лидерам демократической и республиканской партий в обеих палатах Конгресса США.

В новую коалицию, помимо упомянутых компаний, также вошли представители других отраслей, использующие полупроводниковую продукцию. Речь идёт о таких компаниях, как AT&T, Cisco Systems, General Electric, Hewlett Packard Enterprise и Verizon Communications.

Глобальный дефицит полупроводниковой продукции образовался из-за пандемии коронавируса и торговой войны между США и Китаем. Нехватка чипов оказывает негативное воздействие на многие отрасли, поэтому правительство США и технологические компании ищут выход из сложившейся ситуации.