Китайские магазины стали бойкотировать Gigabyte, которая усомнилась в качестве электроники из Китая

Компания Gigabyte невысоко оценила уровень китайских товаров, заявив, что сделанная на Тайване электроника (в том числе товары самого производителя) обладает более высоким качеством. Реакция со стороны КНР не заставила себя долго ждать.

Небольшое заявление было замечено в интернете представителями Лиги коммунистической молодёжи Китая и ретранслировано в социальную сеть Weibo. На представленном скриншоте сотрудники компании Gigabyte пренебрежительно отозвались о продукции, сделанной в КНР, уточнив, что выпущенная компанией на Тайване электроника — высокого качества.

Попытка уколоть конкурентов, заказывающих продукцию у китайских OEM-производителей, вызвала незамедлительную реакцию в китайском сегменте Сети. Здесь сделали репост заявления более 6000 раз, а само оно набрало более 5000 комментариев.

Позже Gigabyte опубликовала извинения, сообщив, что компания «ведёт дела в материковой части Китая более 20 лет и будет глубоко анализировать неприемлемые комментарии и корректировать действия для того, чтобы они соответствовали национальным принципам».

Gigabyte пообещала «усилить внутренний менеджмент и тренинги для того, чтобы все сотрудники знали о проблеме и уделяли ей внимание».

Как оказалось, производитель опоздал. Крупнейшие китайские ретейлеры, включая JD.com и другие крупные маркетплейсы удалили предложения товаров Gigabyte со своих онлайн-площадок. С учётом того, что Китай является одним из крупнейших рынков в мире, подобное заявление может стоить компании немалых убытков.