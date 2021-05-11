3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостиноутбуки и нетбукиКитайские магазины стали бойкотировать G...
Новости Hardware

Китайские магазины стали бойкотировать Gigabyte, которая усомнилась в качестве электроники из Китая

Компания Gigabyte невысоко оценила уровень китайских товаров, заявив, что сделанная на Тайване электроника (в том числе товары самого производителя) обладает более высоким качеством. Реакция со стороны КНР не заставила себя долго ждать.

https://www.pcworld.com/

Небольшое заявление было замечено в интернете представителями Лиги коммунистической молодёжи Китая и ретранслировано в социальную сеть Weibo. На представленном скриншоте сотрудники компании Gigabyte пренебрежительно отозвались о продукции, сделанной в КНР, уточнив, что выпущенная компанией на Тайване электроника — высокого качества.

Попытка уколоть конкурентов, заказывающих продукцию у китайских OEM-производителей, вызвала незамедлительную реакцию в китайском сегменте Сети. Здесь сделали репост заявления более 6000 раз, а само оно набрало более 5000 комментариев.

https://www.hardwaretimes.com/

Позже Gigabyte опубликовала извинения, сообщив, что компания «ведёт дела в материковой части Китая более 20 лет и будет глубоко анализировать неприемлемые комментарии и корректировать действия для того, чтобы они соответствовали национальным принципам». 

Gigabyte пообещала «усилить внутренний менеджмент и тренинги для того, чтобы все сотрудники знали о проблеме и уделяли ей внимание».

Как оказалось, производитель опоздал. Крупнейшие китайские ретейлеры, включая JD.com и другие крупные маркетплейсы удалили предложения товаров Gigabyte со своих онлайн-площадок. С учётом того, что Китай является одним из крупнейших рынков в мире, подобное заявление может стоить компании немалых убытков.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Gigabyte готовит обновление семейств ноутбуков Aero и G-Series для геймеров
Рассекречены новые игровые ноутбуки Gigabyte Aorus на платформе Intel Tiger Lake-H
Твердотельные накопители Gigabyte M30 формата М.2 имеют вместимость до 1 Тбайт
Статистика Backblaze подтвердила старую истину: SSD ломаются гораздо реже, чем жёсткие диски
Майнинговая ферма в отсеке для дисковода — Icy Dock представила компактный адаптер на 12 SSD
Galax выпустила GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3070 с аппаратным ограничителем майнинга
Рубрики: Новости Hardware, жесткие диски, системы хранения данных, интерфейсы, NAS, модули ОЗУ, карты памяти, флеш-накопители, кардридеры, ноутбуки и нетбуки, видеокарты,
Теги: gigabyte, gigabyte technology
gigabyte, gigabyte technology
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Иск «Царьград ТВ» грозит Google штрафом, который гипотетически разорит компанию 167
Sony выпустит обновлённую PlayStation 5 с другими комплектующими, чтобы решить проблему с дефицитом 84
Компьютер месяца — май 2021 года 72
Разрыв в литографии между TSMC и Samsung начинает угрожать бизнесу последней 61

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Зонд «Вояджер-1» обнаружил звучание межзвёздного пространства
Samsung представила оперативную память, которой ещё не было: DDR5 с шиной CXL
Советы от Геральта: CDPR пошутила над сходством нового врага в AC Valhalla с лешим из The Witcher 3
Хакер наводнил сеть TOR тысячами вредоносных серверов для кражи криптовалюты у пользователей
На «поспешное» прохождение Biomutant потребуется 12 часов, а на полное исследование — больше полусотни
Слухи: разработчики Gears 5 создают маленькую экспериментальную игру по новой интеллектуальной собственности на UE5 18 мин.
Spotify разрешил пользователям делиться подкастами с добавлением меток для нужных отрывков 47 мин.
SPARC, на выход: Illumos оставит поддержку только x86-64 2 ч.
В США выступили против планов Facebook создать версию Instagram для детей 3 ч.
Baldur’s Gate: Dark Alliance II тоже могут перевыпустить, но пока разработчики заняты проблемами первой части 3 ч.
Создатели Gears 5 объявили о переходе на Unreal Engine 5 и разработке нескольких проектов 4 ч.
Пошаговая стратегия Warhammer 40,000: Battlesector получила точную дату выхода — 15 июля 4 ч.
На каждом третьем компьютере в России до сих пор используется Windows 7 4 ч.
Life is Strange не входит в текущую стратегию Dontnod — студия сосредоточена на создании своих франшиз 4 ч.
В Steam стартовала распродажа игр EA — скидки на Dead Space, Dragon Age, C&C и другие 5 ч.
HP представила рабочие ноутбуки ZBook G8 на процессорах Intel Tiger Lake-H 4 мин.
Ноутбук Alienware m15 R6 предложит процессор Intel Tiger Lake-H и графику GeForce RTX 30-й серии по цене от $1300 13 мин.
Технологические гиганты присоединились к призыву о государственном финансировании полупроводниковой отрасли в США 18 мин.
Игровой ноутбук Razer Blade 15 Advanced на платформе Intel Tiger Lake-H будет стоить от $2300 37 мин.
Ёмкость твердотельных накопителей Memblaze PBlaze6 6920 достигает 15,36 Тбайт 39 мин.
Китайские магазины стали бойкотировать Gigabyte, которая усомнилась в качестве электроники из Китая 41 мин.
ASUS представила флагманский игровой ноутбук Zephyrus S17 на восьмиядерном Tiger Lake и GeForce RTX 3080 54 мин.
ASUS представила 16-дюймовый игровой ноутбук ROG Zephyrus M16 на базе Tiger Lake-H 55 мин.
Gigabyte представила игровые ноутбуки Aorus с восьмиядерными Intel Tiger Lake и графикой GeForce RTX 30-й серии 2 ч.
Курс Dogecoin скакнул на 17 % вверх, потому что Маск допустил продажи электрокаров Tesla за этот альткоин 2 ч.