Ноутбук Alienware m15 R6 предложит процессор Intel Tiger Lake-H и графику GeForce RTX 30-й серии по цене от $1300

Представлен портативный компьютер Alienware m15 R6 игрового класса: новинка получила довольно агрессивный дизайн и многоцветную подсветку. В качестве программной платформы может использоваться операционная система Windows 10 Home или Windows 10 Pro.

Основа ноутбука — платформа Intel Tiger Lake-H: максимальная конфигурация включает процессор Core i9-11900H с восемью ядрами (16 потоков) и тактовой частотой от 2,5 до 4,9 ГГц.

Размер дисплея составляет 15,6 дюйма по диагонали. Может быть применена матрица формата Full HD (1920 × 1080 точек) или QHD (2560 × 1440 пикселей) с частотой обновления соответственно до 360 и 140 Гц.

Объём оперативной памяти DDR4-3200 достигает 32 Гбайт. В составе подсистемы хранения данных могут быть объединены два твердотельных модуля M.2 PCIe ёмкостью 2 Тбайт.

В арсенале новинки — дискретный графический ускоритель NVIDIA: доступны конфигурации с видеокартой GeForce GTX 3050 Ti, GeForce RTX 3060, GeForce RTX 3070 и GeForce RTX 3080.

Лэптоп оборудован адаптерами беспроводной связи Killer Wi-Fi 6 AX1650 и Bluetooth 5.2, сетевым Ethernet-контроллером, клавиатурой с многоцветной подсветкой, портами USB Type-A 3.2 (Gen1), USB Type-C 3.2 (Gen2) и HDMI 2.1.

Цена Alienware m15 R6 начинается с 1300 долларов США; компьютер имеет цветовое исполнение Dark Side of the Moon.