Слухи: разработчики Gears 5 создают маленькую экспериментальную игру по новой интеллектуальной собственности на UE5

Недавно студия The Coalition, известная по серии Gears, объявила о том, что её следующие игры будут основаны на Unreal Engine 5. Компания рассказала о сложностях перехода на новый движок и сообщила, что разрабатывает сразу несколько проектов, но анонсировать их в ближайшее время не готова. Об одном из них подробнее поведал репортёр VentureBeat и инсайдер Джефф Грабб (Jeff Grubb).

Согласно заявлению информатора в подкасте colteastwood, The Coalition готовит игру по новой интеллектуальной собственности. Она будет небольшим и в определённой степени экспериментальным проектом. Её производство должно познакомить команду с тонкостями и особенностями работы с Unreal Engine 5. По словам Грабба, даже на создание этой не слишком масштабной игры The Coalition понадобится время, ведь сейчас продолжается процесс перестройки внутренних производственных процессов.

Инсайдер также упомянул, что студия полноценно займётся Gears 6 только после выпуска упомянутого проекта, когда она уже освоит Unreal Engine 5.

Напомним: последней игрой The Coalition на текущий момент является шутер с видом от третьего лица Gears 5. На Metacritic (версия для Xbox One) он получил 84 балла после 89 рецензий. Пользователи поставили 8,2 балла из 10, проголосовало 3032 человека.