Xiaomi опровергла слухи об июньском релизе MIUI 13

Вслед за началом распространения оболочки Xiaomi MIUI 12.5 появились слухи о скором релизе MIUI 13. Прежде в Сети уже публиковались соответствующие новости. Ожидалось, что очередной вариант появится 25 июня. Тем не менее, сама Xiaomi категорически опровергла слухи.

Ранее многочисленные респектабельные интернет-СМИ неоднократно утверждали, что с конца июня обновление начнут получать модели серий Mi 9, Mi 10, Mi MIX FOLD и другие смартфоны топового ценового сегмента.

По словам представителя Департамента по связям с общественностью Xiaomi Group Вона Хуа (Wang Hua), никакого обновления до MIUI 13 в июне не состоится. При этом он отметил, что не может винить кого-либо за распространение «фейковых» новостей, поскольку «вброшенные» материалы были весьма убедительными и часто сопровождались поддельными тизерами, выглядевшими вполне «официально».

Как сообщил Вон Хуа, никакой официальной информации о релизе MIUI 13 на данный момент нет, и компания распространяет MIUI 12.5 для старых моделей.

Непохоже, чтобы новая оболочка появилась в ближайшем будущем. Что касается MIUI 12.5, первыми её получили Mi 11 Ultra, Mi 11 Pro, Mi 11, Mi 10 Extreme Commemorative Edition (Ultra), Mi 10 Pro, Mi 10, Mi 9 SE и другие модели. В будущем доработанная Xiaomi операционная система будет доступна для серий Xiaomi CC, Redmi X (Redmi 10X, Redmi 10X Pro и т. д.), Redmi K и других смартфонов.

Когда появится MIUI 13, вероятно, её получат серии Redmi Note 9, 10 и 10X, Redmi 9, Redmi K20, K30 и K40, а также Xiaomi Mi 9, 10, 11, Note 10, Redmi K-серии, Black Shark 2 и более молодые варианты игровых смартфонов, а также большинство моделей POCO и многие старые гаджеты.