Acer представила игровые ноутбуки с Intel Tiger Lake-H и видеокартами GeForce RTX 3050 и RTX 3050 Ti по цене от $999

Компания Acer обновила игровые ноутбуки Predator Triton 300, Predator Helios 300 и Nitro 5 новейшими процессорами Intel Tiger Lake-H, а также графическими ускорителями GeForce RTX 3050 и GeForce RTX 3050 Ti. Оснащение подобными видеокартами делает эти игровые системы доступнее для более широкого круга покупателей. В то же время все вышеуказанные лэптопы готовы предложить и более мощные видеокарты уровня GeForce RTX 3070 и GeForce RTX 3080.

Визуально новинки ничем не отличаются от своих предшественников. У них сохранена как внешняя расцветка, так и четырёхзонная RGB-подсветка клавиатуры.

Модели Predator Triton 300 и Predator Helios 300 могут быть оснащены до 32 Гбайт ОЗУ стандарта DDR4. Основное отличие между системами заключается в масштабе выбора их графических подсистем, а также размере. Если 15-дюймовый Predator Triton 300 готов предложить все современные модели видеокарт NVIDIA, вплоть до GeForce RTX 3080, то для модели Predator Helios 300, доступной как в 15-, так и 17-дюймовом исполнениях, в качестве максимального варианта предлагается только GeForce RTX 3070.

Оба ноутбука независимо от размера предлагают несколько вариантов дисплеев: это или QHD-панель с разрешением 165 Гц, или экран с разрешением Full HD и частотой обновления 360 Гц.

Модель Acer Nitro 5, как и модель Predator Helios 300, представлена в двух размерах — 15- и 17-дюймовом. Система может предложить процессоры Intel Core 11-го поколения (Tiger Lake-H), а также мобильный графический ускоритель GeForce RTX 3070. Выбор объёма ОЗУ также ограничен 32 Гбайт DDR4. Новинка позволяет установить два NVMe-накопителя объёмом 2 Тбайт в режиме RAID 0. Все конфигурации игрового лэптопа Acer Nitro 5 предлагают только один вариант дисплея: IPS-панель с разрешением QHD и частотой обновления 165 Гц.

Производитель не указал стоимости обновлённой модели игрового лэптопа Predator Helios 300, а также данные о её поступлении в продажу. Модели Predator Triton 300 и Nitro 5 поступят на рынок США в июне. Цена первого начнётся с $1699. Стоимость 15-дюймовой версия Nitro 5 будет начинаться от $1099, а 17-дюймовый вариант можно будет приобрести от $999.