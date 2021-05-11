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Экономический симулятор Port Royale 4 выйдет на Nintendo Switch 28 мая

Издательство Kalypso Media объявило дату релиза экономического симулятора Port Royale 4 на Nintendo Switch. Игра появится на гибридной консоли 28 мая 2021 года.

В русскоязычном сегменте Nintendo eShop проект продаётся за 4499 руб. Предварительные заказы Port Royale 4 уже открыты, и если приобрести её до релиза, то можно сэкономить 450 руб. (скидка 10%).

Напомним: в четвёртой части серии пользователи должны присоединиться к Англии, Испании, Нидерландам или Франции в борьбе за господство над Карибским морем. Игрокам предстоит основать собственное поселение и превратить его в процветающий торговый город. Для этого необходимо наладить цепочки поставок товаров в разные точки карты, избегая штормовых областей и прочих опасностей, выполнять задания вице-короля своей державы и завоёвывать территорию противников.

Port Royale 4 вышла 25 сентября 2020 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. В Steam игра получила 650 отзывов, из которых лишь 59 % положительные. Её критикуют за неудовлетворительное техническое состояние и слабую проработку многих игровых механик.

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Рубрики: Новости Software, игры, Симулятор, Стратегия, Nintendo,
Теги: port royale 4, kalypso media, экономический симулятор
port royale 4, kalypso media, экономический симулятор
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