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Германия временно запретила WhatsApp собирать информацию о пользователях

Уполномоченный Гамбурга по защите персональных данных и свободе информации Йоханнес Каспар (Johannes Caspar) запретил WhatsApp собирать информацию о немецких пользователях в течение трёх месяцев. Об этом пишет Bloomberg. Омбудсмен заявил, что попытка Facebook принудить своих пользователей принять новые правила конфиденциальности является незаконной.

ТАСС

ТАСС

Каспар считает, что действия WhatsApp непрозрачны и чрезмерно широки. По его словам, указ направлен на защиту всех жителей Германии. «Нам необходимо предотвратить ущерб и недостатки, связанные с этой процедурой», — заявил чиновник. Он также обратился к группе регуляторов ЕС, призвав принять аналогичное постановление во всём блоке стран.

WhatsApp назвал претензии Каспара «неправильными», отметив, что указ не остановит внедрение новой политики сервиса. Компания также обвинила регулятора в «фундаментальном непонимании» цели и последствий грядущего обновления.

Всё дело в том, что новые правила WhatsApp противоречат политике властей Германии, которая направлена на снижение сбора информации о пользователях. Это напрямую перекликается с рекламной политикой Facebook, которая непосредственно связана со сбором данных. Сбор пользовательских сведений позволяет более точно и детально адаптировать рекламу для пользователей сервисов.

Ранее представители WhatsApp заявили, что не будут отключать от мессенджера пользователей, которые не примут новые правила конфиденциальности. В будущем они могут добавить в сервис ежедневные напоминания с предложением принять их, однако блокировки не последует. Тем не менее, пользователи могут столкнуться с ограничением функциональности сервиса.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, Социальные сети, Приложения для Android, Приложения для iOS,
Теги: whatsapp, конфиденциальность, сбор данных
whatsapp, конфиденциальность, сбор данных
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