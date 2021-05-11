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Renault и Nissan вместе будут разрабатывать более дешёвые батареи для электромобилей

Стоимость современных электромобилей на треть определяется аккумуляторами, они же составляют до половины массы транспортного средства, поэтому производители заинтересованы как в удешевлении батарей, так и в уменьшении их массы. Renault и Nissan намерены углубить кооперацию на этом направлении, чтобы сделать электромобили массовым видом транспорта.

Источник изображения: Nissan Motor

Источник изображения: Nissan Motor

Как отмечает Reuters, сложилась парадоксальная ситуация — являющиеся членами одного альянса и сотрудничающие по разным направлениям более двадцати лет компании до сих пор получали аккумуляторы от разных поставщиков. Электромобили Renault, например, снабжала тяговыми батареями южнокорейская компания LG Energy Solution (бывшая LG Chem).

Генеральный директор Renault Лука де Мео (Luca de Meo) на этой неделе заявил, что достижение синергетического эффекта между членами альянса в области использования тяговых батарей позволит ему одним из первых преодолеть рубеж в миллион выпущенных электромобилей, оснащённых унифицированной тяговой батареей.

Сейчас альянс переживает не самые простые времена. Арест предыдущего генерального директора Карлоса Гона (Carlos Ghosn) стал для обеих компаний серьёзным испытанием. Новое руководство стремится максимально унифицировать компонентную базу, чтобы сократить издержки. На этой неделе Nissan Motor заявила, что по итогам текущего фискального года, который завершится в следующем марте, компания получит чистые убытки в размере $550 млн. Это будет уже третий год последовательных убытков для Nissan. Дефицит полупроводниковых компонентов сократит объёмы производства машин на 500 тысяч штук, как ожидают представители Nissan. Во втором полугодии компания могла бы компенсировать до половины этого объёма производства, если бы проблемы с поставками чипов были решены.

Nissan хоть и намеревается с 2030 года предлагать на ключевых рынках преимущественно гибриды и электромобили, навязывать клиентам электрификацию не собирается. Компания в 2010 году выпустила на рынок Nissan Leaf, который до экспансии производства Tesla оставался самым популярным электромобилем в мире. К марту 2024 года Nissan Motor сократит ежегодную производственную программу до 5,4 млн автомобилей. Это позволит добиться лучшего соотношения доходов и расходов компании.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, финансовые новости и аналитика,
Теги: renault, nissan, аккумуляторы, электромобиль
renault, nissan, аккумуляторы, электромобиль
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