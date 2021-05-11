OneWeb купила американского оператора услуг спутниковой связи TrustComm для работы с правительственными клиентами

Компания OneWeb объявила о покупке TrustComm, американского поставщика услуг спутниковой связи. В рамках сделки, условия которой не разглашаются, TrustComm станет дочерним предприятием OneWeb и будет ориентировано на предоставление услуг правительственным клиентам из США.

«Приобретение OneWeb компании TrustComm подкрепляет нашу стратегию по быстрому масштабированию услуг спутниковой связи для Министерства обороны США и других правительственных агентств, поскольку они стремятся интегрировать решения с высокой пропускной способностью и малой задержкой для удовлетворения новых требований к подключению. Мы рады, что TrustComm присоединилась к нашей команде и имея безупречную репутацию обеспечит связью наших клиентов, особенно на Аляске и в Арктике», — заявил глава отдела государственных услуг OneWeb Дилан Браун (Dylan Browne).

Базирующаяся в Хьюстоне компания TrustComm была основана в 1999 году. Она занимается предоставлением услуг спутниковой связи коммерческим и правительственным организациям. Спектр предлагаемых услуг достаточно широк и включается в себя широкополосный доступ в интернет, голосовую связь и VoIP-телефонию, видеоконференцсвязь и др. Согласно имеющимся данным, главой нового государственного подразделения OneWeb станет действующий директор TrustComm Боб Роу (Bob Roe).

«Команда TrustComm рада присоединиться к OneWeb на заре новой эры услуг спутниковой связи. Наследие TrustComm и группы поддержки, ориентированные на клиентов, позволят нам расширить портфель предлагаемых услуг, и помогут нам использовать новые возможности. Это захватывающее событие, и мы надеемся вывести наш государственный бизнес на новый уровень уже в следующем году», — сказал директор TrustComm Боб Роу.