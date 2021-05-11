Западная версия NieR Re[in]carnation получила первый трейлер — предрегистрация стартовала, но пока не везде

Как и было обещано, долго анонса ждать не пришлось: спустя полторы недели после тизера западная версия условно-бесплатного мобильного приключения NieR Re[in]carnation получила полноценный трейлер.

Полутораминутный ролик содержит несколько сцен (в том числе геймплейных) с демонстрацией проделанной локализаторами работы — в видео можно услышать и прочитать несколько реплик на английском языке.

Вместе с премьерой трейлера состоялся и запуск обещанной предварительной регистрации NieR Re[in]carnation для пользователей iOS и Android. В России опция пока недоступна.

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Чем больше людей пройдёт процедуру предрегистрации, тем щедрее будут внутриигровые награды на запуске NieR Re[in]carnation: за 300 тыс. заявок обещают подарить по 3 тыс. самоцветов.

Дату выхода западной версии NieR Re[in]carnation не объявили, но в App Store проект ожидается 6 ноября текущего года. На территории Японии игра стала доступна ещё 18 февраля.