Dontnod отвергла несколько предложений о покупке, чтобы сохранить идентичность

Издание IGN пообщалось с генеральным директором Dontnod Entertainment Оскаром Гильбером (Oskar Guilbert). В интервью руководитель рассказал, что сразу несколько компаний пытались приобрести французскую студию, однако она отвергла все предложения, чтобы сохранить независимость и идентичность.

Комментарий главы гласит: «Честно говоря, мы отказались от нескольких предложений [о покупке]. Есть много людей, которые интересуются игровой индустрией и видят в ней новое эльдорадо для инвестиций […]. В январе мы собрали €40 млн. Но для нас действительно важно, чтобы давние инвесторы [студии] владели большей частью [акций] и продолжали обеспечивать независимость компании. Это кое-что очень важное для нас».

Затем Гильбер заявил: «Ценности и виды наших игр — это действительно важно для нас, чтобы мы продолжали сохранять идентичность компании в будущем». По словам генерального директора, Dontnod Entertainment — одна из немногих студий, создающая проекты наподобие Life is Strange, Tell Me Why и «в какой-то степени Vampyr». Нынешние инвесторы студии позволяют команде заниматься тем, чем хочется.

Напомним, в том же интервью Гильбер упомянул, что выпуск новой Life is Strange не входит в планы компании. Этот бренд принадлежит Square Enix, а Dontnod хочет запускать собственные франшизы.