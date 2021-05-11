MediaTek выпустит процессор среднего уровня Dimensity 900, который даст фору Snapdragon 768

В скором времени MediaTek запустит чипсет с номером модели MT6877. Чип, которому приписывают маркетинговое название Dimensity 900, отметился в AnTuTu, что позволяет предварительно оценить его производительность. Судя по всему, грядущий процессор имеет все шансы стать бестселлером в смартфонах среднего ценового сегмента.

По данным китайского техноблога Digital Chat Station, тестовое устройство на базе нового процессора набрало около 480 тысяч баллов в AnTuTu. Это заметно выше, чем оценка в 440 тысяч баллов, которую получили Dimensity 820 и Snapdragon 768G на одной и той же тестовой платформе. Тем не менее, новинка заметно уступает процессору Snapdragon 780, который набирает в AnTuTu 540 тысяч баллов. Особенности грядущего чипсета MediaTek не раскрываются, однако известно, что он получит интегрированный 5G-модем.

Ожидается, что MediaTek Dimensity 900 дебютирует в смартфоне OPPO с номером модели PEQMOO. Согласно имеющимся данным, устройство получит 6,43-дюймовую OLED-матрицу с разрешением Full HD+, 12 Гбайт оперативной памяти, 256-Гбайт накопитель и основную камеру с главным 64-Мп датчиком. Смартфону приписывают поддержку быстрой 65-Вт зарядки и цену порядка $400.