3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостиразработка и производство электроникиiPhone 13 будет заметно толще iPhone 12 ...
Новости Hardware

iPhone 13 будет заметно толще iPhone 12 из-за новых камер

На то, что дизайн грядущего семейства смартфонов Apple iPhone 13 претерпит ряд изменений, указывают многочисленные утечки. Помимо уменьшенного выреза в экране, изменятся размеры и некоторых других элементов устройств. В частности, из-за изменения габаритов блока камер вырастет общая толщина смартфонов серии iPhone 13.

gizchina.com

gizchina.com

Сообщается, что блок основной камеры переместится на 1 мм ближе к углу корпуса. Кроме этого, чтобы уменьшить выступы отдельных линз, будет увеличена его толщина. Необходимость в этом возникла из-за того, что камеры базового iPhone 13 будут выступать из корпуса на 2,51 мм. Блок основной камеры iPhone 13 Pro и Pro Max и вовсе будет возвышаться над поверхностью панели на внушительные 3,65 мм, что равно примерно половине толщины корпуса смартфона. Для примера, у iPhone 12 и 12 mini камера выступает на 1,5 мм, а у боле продвинутых  iPhone 12 Pro и Pro Max — на 1,7 мм.

gizchina.com

gizchina.com

Изменится и площадь блока основной камеры. В случае с iPhone 13 это будет квадрат с длиной стороны 29 мм, в то время как у iPhone 12 и 12 Pro его размеры составляют 28 × 30 мм. iPhone 13 Pro, как сообщается, получит такой же модуль как и у iPhone 13 Pro Max. Его габариты составят 36 × 37 мм.

gizchina.com

gizchina.com

Источник предполагает, что из-за изменения габаритов блока основной камеры кнопка питания и клавиши регулировки громкости на всех моделях iPhone 13 переедут немного ниже, хоть эти данные пока не подтверждены. Предполагается, что серия iPhone 13, которая аналогично семейству iPhone 12 будет состоять из четырёх смартфонов, дебютирует в сентябре этого года. Конечно, если глобальный дефицит чипов не внесёт свои коррективы в планы Apple.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
На Apple подали в суд за преувеличение возможностей защиты от воды в iPhone
iPhone без выреза в экране выйдет через два года — фронтальная камера разместится под дисплеем
Сегодня исполняется 45 лет со дня основания Apple
Разрыв в литографии между TSMC и Samsung начинает угрожать бизнесу последней
Глобальный дефицит полупроводников станет ещё жёстче из-за серьёзной засухи на Тайване
IBM представила первый в мире чип, выполненный по 2-нм техпроцессу
Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, слухи, разработка и производство электроники,
Теги: смартфон, утечка, дизайн, apple, iphone
смартфон, утечка, дизайн, apple, iphone
← В прошлое
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Иск «Царьград ТВ» грозит Google штрафом, который гипотетически разорит компанию 168
Компьютер месяца — май 2021 года 106
Разрыв в литографии между TSMC и Samsung начинает угрожать бизнесу последней 62
Жёсткие диски в России подорожали в несколько раз из-за популярности криптовалюты Chia 57

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китайские магазины стали бойкотировать Gigabyte, которая усомнилась в качестве электроники из Китая
В российском PS Store началась раздача Valkyria Revolution — возможно, по ошибке
Советы от Геральта: CDPR пошутила над сходством нового врага в AC Valhalla с лешим из The Witcher 3
На «поспешное» прохождение Biomutant потребуется 12 часов, а на полное исследование — больше полусотни
Samsung представила оперативную память, которой ещё не было: DDR5 с шиной CXL
Dontnod отвергла несколько предложений о покупке, чтобы сохранить идентичность 2 ч.
Западная версия NieR Re[in]carnation получила первый трейлер — предрегистрация стартовала, но пока не везде 2 ч.
Китай запускает свою альтернативу Google Summer of Code и Outreachy 4 ч.
Германия временно запретила WhatsApp собирать информацию о пользователях 4 ч.
Xiaomi опровергла слухи об июньском релизе MIUI 13 4 ч.
Экономический симулятор Port Royale 4 выйдет на Nintendo Switch 28 мая 4 ч.
Слухи: разработчики Gears 5 создают маленькую экспериментальную игру по новой интеллектуальной собственности на UE5 5 ч.
Spotify разрешил пользователям делиться подкастами с добавлением меток для нужных отрывков 5 ч.
SPARC, на выход: Illumos оставит поддержку только x86-64 6 ч.
В США выступили против планов Facebook создать версию Instagram для детей 7 ч.
Выручка MediaTek в первом квартале взлетела почти на 78 % в годовом сравнении 6 мин.
NASA и Axiom договорились запустить первую частную коммерческую экспедицию на МКС 15 мин.
Инженерный образец Alder Lake-S с памятью DDR5 протестирован в Dota 2 28 мин.
MediaTek выпустит процессор среднего уровня Dimensity 900, который даст фору Snapdragon 768 40 мин.
HTC представила автономный VR-шлем Vive Focus 3 для бизнеса с разрешением 5K и углом обзора 120 градусов 2 ч.
HTC представила компьютерный VR-шлем Vive Pro 2 с разрешением 5K, частотой 120 Гц и широким углом обзора 2 ч.
OneWeb купила американского оператора услуг спутниковой связи TrustComm для работы с правительственными клиентами 2 ч.
Renault и Nissan вместе будут разрабатывать более дешёвые батареи для электромобилей 2 ч.
MSI обновила игровые ноутбуки процессорами Tiger Lake-H и видеокартами GeForce RTX 3000 3 ч.
Обновлённые ноутбуки Gigabyte G5/G7 получили видеокарту GeForce RTX 3050 и процессоры Intel Tiger Lake-H 4 ч.