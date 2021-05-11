iPhone 13 будет заметно толще iPhone 12 из-за новых камер

На то, что дизайн грядущего семейства смартфонов Apple iPhone 13 претерпит ряд изменений, указывают многочисленные утечки. Помимо уменьшенного выреза в экране, изменятся размеры и некоторых других элементов устройств. В частности, из-за изменения габаритов блока камер вырастет общая толщина смартфонов серии iPhone 13.

Сообщается, что блок основной камеры переместится на 1 мм ближе к углу корпуса. Кроме этого, чтобы уменьшить выступы отдельных линз, будет увеличена его толщина. Необходимость в этом возникла из-за того, что камеры базового iPhone 13 будут выступать из корпуса на 2,51 мм. Блок основной камеры iPhone 13 Pro и Pro Max и вовсе будет возвышаться над поверхностью панели на внушительные 3,65 мм, что равно примерно половине толщины корпуса смартфона. Для примера, у iPhone 12 и 12 mini камера выступает на 1,5 мм, а у боле продвинутых iPhone 12 Pro и Pro Max — на 1,7 мм.

Изменится и площадь блока основной камеры. В случае с iPhone 13 это будет квадрат с длиной стороны 29 мм, в то время как у iPhone 12 и 12 Pro его размеры составляют 28 × 30 мм. iPhone 13 Pro, как сообщается, получит такой же модуль как и у iPhone 13 Pro Max. Его габариты составят 36 × 37 мм.

Источник предполагает, что из-за изменения габаритов блока основной камеры кнопка питания и клавиши регулировки громкости на всех моделях iPhone 13 переедут немного ниже, хоть эти данные пока не подтверждены. Предполагается, что серия iPhone 13, которая аналогично семейству iPhone 12 будет состоять из четырёх смартфонов, дебютирует в сентябре этого года. Конечно, если глобальный дефицит чипов не внесёт свои коррективы в планы Apple.