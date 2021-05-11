Subaru анонсировала свой первый электромобиль Solterra. Он поступит в продажу в 2022 году

Компания Subaru анонсировала свой первый серийный электромобиль. Новинка под названием Solterra поступит на ключевые для автопроизводителя рынки Японии, США, Европы и Китая в середине 2022 года.

Название автомобиля образовано из двух латинских слов: Sol («Солнце») и Terra («Земля»). Электрический кроссовер разрабатывается совместно с компанией Toyota Motor. В основе Subaru Solterra будет использоваться платформа e-Subaru Global Platform (в Toyota её называют e-TNGA), которую обе компании также разрабатывали вместе. Особенность платформы заключается в поддержке всех типов приводов: переднего, заднего или полного. Кроме того, она поддерживает установку широкого ряда электромоторов и аккумуляторных батарей.

О характеристиках электрического кроссовера Subaru Solterra практически ничего неизвестно. Компания лишь отмечает, что новинка получит полный привод, поэтому в ассортименте окажутся двухмоторные версии электромобиля. Технически модель будет унифицирована с кроссовером Toyota bZ4X, прототип которого был показан в прошлом месяце. Решение Subaru будет отличаться только дизайном кузова и интерьера.

Subaru опубликовала два изображения своей будущей новинки. На одном можно увидеть общий силуэт кроссовера и рисунок фар. На втором показан фрагмент дверцы багажного отделения и заднего фонаря.