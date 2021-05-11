3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостиавтомобили, мотоциклы, транспортные сред...Subaru анонсировала свой первый электром...
Новости Hardware

Subaru анонсировала свой первый электромобиль Solterra. Он поступит в продажу в 2022 году

Компания Subaru анонсировала свой первый серийный электромобиль. Новинка под названием Solterra поступит на ключевые для автопроизводителя рынки Японии, США, Европы и Китая в середине 2022 года.

Название автомобиля образовано из двух латинских слов: Sol («Солнце») и Terra («Земля»). Электрический кроссовер разрабатывается совместно с компанией Toyota Motor. В основе Subaru Solterra будет использоваться платформа e-Subaru Global Platform (в Toyota её называют e-TNGA), которую обе компании также разрабатывали вместе. Особенность платформы заключается в поддержке всех типов приводов: переднего, заднего или полного. Кроме того, она поддерживает установку широкого ряда электромоторов и аккумуляторных батарей.

О характеристиках электрического кроссовера Subaru Solterra практически ничего неизвестно. Компания лишь отмечает, что новинка получит полный привод, поэтому в ассортименте окажутся двухмоторные версии электромобиля. Технически модель будет унифицирована с кроссовером Toyota bZ4X, прототип которого был показан в прошлом месяце. Решение Subaru будет отличаться только дизайном кузова и интерьера.

Subaru опубликовала два изображения своей будущей новинки. На одном можно увидеть общий силуэт кроссовера и рисунок фар. На втором показан фрагмент дверцы багажного отделения и заднего фонаря.

Реклама
Прокрутите ниже, чтобы продолжить чтение

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Renault и Nissan вместе будут разрабатывать более дешёвые батареи для электромобилей
Tesla отказалась от покупки земли в Китае для расширения производства
Toyota представила первый из 15 электромобилей, которые планирует выпустить до 2025 года
Китайские власти и государственные СМИ присоединились к критике качества электромобилей Tesla
Stratolaunch произвела второй испытательный полёт самого большого в мире самолёта
Илон Маск привёз прототип электрического пикапа Cybertruck в Нью-Йорк
Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства,
Теги: subaru, электромобили, кроссовер
subaru, электромобили, кроссовер
← В прошлое
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Иск «Царьград ТВ» грозит Google штрафом, который гипотетически разорит компанию 168
Компьютер месяца — май 2021 года 106
Жёсткие диски в России подорожали в несколько раз из-за популярности криптовалюты Chia 62
Разрыв в литографии между TSMC и Samsung начинает угрожать бизнесу последней 62

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китайские магазины стали бойкотировать Gigabyte, которая усомнилась в качестве электроники из Китая
В российском PS Store началась раздача Valkyria Revolution — возможно, по ошибке
Samsung представила оперативную память, которой ещё не было: DDR5 с шиной CXL
На «поспешное» прохождение Biomutant потребуется 12 часов, а на полное исследование — больше полусотни
Советы от Геральта: CDPR пошутила над сходством нового врага в AC Valhalla с лешим из The Witcher 3
На Nintendo Switch выпустят калькулятор за 809 рублей 4 мин.
Dontnod отвергла несколько предложений о покупке, чтобы сохранить идентичность 2 ч.
Западная версия NieR Re[in]carnation получила первый трейлер — предрегистрация стартовала, но пока не везде 2 ч.
Китай запускает свою альтернативу Google Summer of Code и Outreachy 4 ч.
Германия временно запретила WhatsApp собирать информацию о пользователях 4 ч.
Xiaomi опровергла слухи об июньском релизе MIUI 13 4 ч.
Экономический симулятор Port Royale 4 выйдет на Nintendo Switch 28 мая 5 ч.
Слухи: разработчики Gears 5 создают маленькую экспериментальную игру по новой интеллектуальной собственности на UE5 5 ч.
Spotify разрешил пользователям делиться подкастами с добавлением меток для нужных отрывков 6 ч.
SPARC, на выход: Illumos оставит поддержку только x86-64 6 ч.
iPhone 13 будет заметно толще iPhone 12 из-за новых камер 6 мин.
Выручка MediaTek в первом квартале взлетела почти на 78 % в годовом сравнении 18 мин.
NASA и Axiom договорились запустить первую частную коммерческую экспедицию на МКС 27 мин.
Инженерный образец Alder Lake-S с памятью DDR5 протестирован в Dota 2 40 мин.
MediaTek выпустит процессор среднего уровня Dimensity 900, который даст фору Snapdragon 768 52 мин.
HTC представила автономный VR-шлем Vive Focus 3 для бизнеса с разрешением 5K и углом обзора 120 градусов 2 ч.
HTC представила компьютерный VR-шлем Vive Pro 2 с разрешением 5K, частотой 120 Гц и широким углом обзора 2 ч.
OneWeb купила американского оператора услуг спутниковой связи TrustComm для работы с правительственными клиентами 2 ч.
Renault и Nissan вместе будут разрабатывать более дешёвые батареи для электромобилей 3 ч.
MSI обновила игровые ноутбуки процессорами Tiger Lake-H и видеокартами GeForce RTX 3000 3 ч.