WhatsApp отключит исходящие звонки и сообщения несогласным с новой политикой конфиденциальности

WhatsApp будет постепенно отключать возможность совершения звонков и отправки сообщений для пользователей, которые не согласны с новой политикой конфиденциальности сервиса. По словам представителей компании, уже через несколько недель пользователи, которые не хотят соглашаться с новой политикой, начнут терять доступ к своим спискам чатов. Кроме того, они смогут только принимать звонки и отвечать на входящие сообщения.

Изначально введение новой политики конфиденциальности было запланировано на февраль, однако компания отсрочила его на три месяца после того, как критики заявили, что обновление позволит приложению передавать больше пользовательских данных Facebook. WhatsApp отрицает эти обвинения и утверждает, что обновлённые условия будут применяться только к бизнес-аккаунтам и призваны облегчить пользователям жизнь.

В феврале WhatsApp сообщила, что все пользователи, которые отказались делиться данными с Facebook, будут получать уведомления о необходимости принять новую политику конфиденциальности. В случае отказа, функциональность сервиса для них будет урезана. Тем не менее, учётные записи пользователей, которые не примут новые правила, удалятся не будут, однако уже с 15 мая они столкнутся с рядом серьёзных ограничений.

WhatsApp утверждает, что обновление политики никоим образом не отразится на конфиденциальности пользователей. Тем не менее, после новости о её изменении, многие пользователи мессенджера переметнулись на альтернативные сервисы, такие как Telegram и Signal. Загрузки последнего выросли на 4200 % после того, как WhatsApp впервые объявила о грядущих изменениях.