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Прошедший финансовый год стал самым успешным для серии Assassin’s Creed и другие поводы для гордости Ubisoft

Ubisoft опубликовала финансовый отчёт за прошедший фискальный год. В документе, помимо прочего, издательство поделилось информацией об успехах своих актуальных франшиз.

Одной из главных движущих сил Ubisoft в обозначенном периоде стала серия Assassin’s Creed. Франшиза псевдоисторических боевиков в открытом мире заработала на 50 % больше, чем 12 месяцами ранее, и превзошла рекорд 2012−2013 годов.

По словам директора и сооснователя Ubisoft Ива Гиймо (Yves Guillemot), особенно хорошо на протяжении фискального года показала себя Assassin’s Creed Valhalla, но и предыдущие части продемонстрировали «чрезвычайно мощный» результат.

Отдельно в Ubisoft также отметили «впечатляющий рост» танцевальной серии Just Dance и «уверенные продажи» Immortals Fenyx Rising, которую в компании назвали «полюбившейся игрокам новой интеллектуальной собственностью».

Вдобавок Ubisoft сообщила о 20-процентном росте уникальных игроков на ПК и консолях. Этот показатель достиг 141 млн человек, а аудитория конкретно дилогии The Division составляет 40 млн пользователей.

Из почти €2,24 млрд выручки Ubisoft за прошедший отчётный период заметно более 50 % (уже третий год кряду) приходится не на новые релизы компании вроде Valhalla, а проверенные временем хиты.

Наиболее прибыльными платформами в прошедшем финансовом году для Ubisoft стали PS4 и PS5 (33 %). На втором месте — PC (23 %), а затем Xbox (21 %) и Nintendo Switch (11 %). На цифровой формат пришлось около 72 % от общих продаж.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, игры,
Теги: ubisoft
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