Пользователи TikTok смогут найти работу с помощью социальной сети

Стало известно, что популярный сервис коротких видео TikTok тестирует новый инструмент, посредством которого компании смогут нанимать сотрудников на работу. Пилотная программа предназначена для помощи людям в поиске работы и связи с компаниями, которым требуются новые сотрудники. Предполагается также, что новый инструмент станет дополнительным каналом найма персонала для брендов.

Согласно имеющимся данным, в настоящее время сервис тестируется с привлечением ограниченного числа компаний. Также известно, что сам сервис не будет интегрирован в платформу TikTok. Он представляет собой отдельную веб-страницу, получить доступ к которой можно из приложения соцсети.

На этой странице бренды смогут публиковать списки вакансий. Пользователи будут видеть вакансии и при необходимости смогут связаться с работодателем для уточнения вопросов. Кроме того, сервис даст возможность публикации резюме в формате видеоролика. Идея состоит в том, чтобы дать возможность соискателю креативно рассказать о себе и своём опыте работы в той или иной сфере в видеообращении. TikTok также будет предлагать пользователям размещать резюме в своих аккаунтах, чтобы создать дополнительную рекламу сервиса.

Стоит отметить, что несколько недель назад один из руководителей TikTok написал в сети LinkedIn, что статья Washington Post о поколении Z, использующем TikTok для обмена советами по карьере, вдохновила руководство платформы на попытку сделать социальную сеть более полезной для соискателей.