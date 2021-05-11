3DNewsНовости SoftwareСоциальные сетиПользователи TikTok смогут найти работу ...
Новости Software

Пользователи TikTok смогут найти работу с помощью социальной сети

Стало известно, что популярный сервис коротких видео TikTok тестирует новый инструмент, посредством которого компании смогут нанимать сотрудников на работу. Пилотная программа предназначена для помощи людям в поиске работы и связи с компаниями, которым требуются новые сотрудники. Предполагается также, что новый инструмент станет дополнительным каналом найма персонала для брендов.

Изображение: Axios

Изображение: Axios

Согласно имеющимся данным, в настоящее время сервис тестируется с привлечением ограниченного числа компаний. Также известно, что сам сервис не будет интегрирован в платформу TikTok. Он представляет собой отдельную веб-страницу, получить доступ к которой можно из приложения соцсети.

На этой странице бренды смогут публиковать списки вакансий. Пользователи будут видеть вакансии и при необходимости смогут связаться с работодателем для уточнения вопросов. Кроме того, сервис даст возможность публикации резюме в формате видеоролика. Идея состоит в том, чтобы дать возможность соискателю креативно рассказать о себе и своём опыте работы в той или иной сфере в видеообращении. TikTok также будет предлагать пользователям размещать резюме в своих аккаунтах, чтобы создать дополнительную рекламу сервиса.

Стоит отметить, что несколько недель назад один из руководителей TikTok написал в сети LinkedIn, что статья Washington Post о поколении Z, использующем TikTok для обмена советами по карьере, вдохновила руководство платформы на попытку сделать социальную сеть более полезной для соискателей.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
TikTok в апреле по количеству загрузок сохранил корону лидера
TikTok обошёл «ВКонтакте» по времени, проведенному в сервисах пользователями мобильных приложений
На TikTok подали в суд за незаконный сбор информации о детях
Xiaomi представит MIUI 13 уже в следующем месяце, если слухи верны
Хакер наводнил сеть TOR тысячами вредоносных серверов для кражи криптовалюты у пользователей
Криптовалюта Dogecoin упала в цене после того, как её упомянул Илон Маск
Рубрики: Новости Software, Новости сети, Социальные сети,
Теги: tiktok, социальная сеть, видеосервис
tiktok, социальная сеть, видеосервис
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Иск «Царьград ТВ» грозит Google штрафом, который гипотетически разорит компанию 168
Компьютер месяца — май 2021 года 106
Жёсткие диски в России подорожали в несколько раз из-за популярности криптовалюты Chia 80
Разрыв в литографии между TSMC и Samsung начинает угрожать бизнесу последней 62

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Зонд «Вояджер-1» обнаружил звучание межзвёздного пространства
В российском PS Store началась раздача Valkyria Revolution — возможно, по ошибке
Советы от Геральта: CDPR пошутила над сходством нового врага в AC Valhalla с лешим из The Witcher 3
iPhone 13 будет заметно толще iPhone 12 из-за новых камер
Samsung представила оперативную память, которой ещё не было: DDR5 с шиной CXL
Прошедший финансовый год стал самым успешным для серии Assassin’s Creed и другие поводы для гордости Ubisoft 14 мин.
Пользователи TikTok смогут найти работу с помощью социальной сети 26 мин.
WhatsApp отключит исходящие звонки и сообщения несогласным с новой политикой конфиденциальности 38 мин.
«Мир, Любовь и Ракеты»: следующий фестиваль QuakeCon тоже пройдёт в онлайн-формате 2 ч.
На Nintendo Switch выпустят калькулятор за 809 рублей 2 ч.
Dontnod отвергла несколько предложений о покупке, чтобы сохранить идентичность 3 ч.
Западная версия NieR Re[in]carnation получила первый трейлер — предрегистрация стартовала, но пока не везде 4 ч.
Китай запускает свою альтернативу Google Summer of Code и Outreachy 5 ч.
Германия временно запретила WhatsApp собирать информацию о пользователях 5 ч.
Xiaomi опровергла слухи об июньском релизе MIUI 13 6 ч.
SteelSeries представила игровую мышь Rival 5 — девять кнопок и цена 70 евро 4 мин.
Флагманский Honor 50 выйдет в июне с процессором Snapdragon 888 49 мин.
Subaru анонсировала свой первый электромобиль Solterra. Он поступит в продажу в 2022 году 2 ч.
Опубликованы рендеры грядущего MacBook Air в разных цветах 2 ч.
Выручка MediaTek в первом квартале взлетела почти на 78 % в годовом сравнении 2 ч.
NASA и Axiom договорились запустить первую частную коммерческую экспедицию на МКС 2 ч.
Инженерный образец Alder Lake-S с памятью DDR5 протестирован в Dota 2 3 ч.
MediaTek выпустит процессор среднего уровня Dimensity 900, который даст фору Snapdragon 768 3 ч.
HTC представила автономный VR-шлем Vive Focus 3 для бизнеса с разрешением 5K и углом обзора 120 градусов 4 ч.
HTC представила компьютерный VR-шлем Vive Pro 2 с разрешением 5K, частотой 120 Гц и широким углом обзора 4 ч.