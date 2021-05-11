Электротрактор Monarch с автопилотом поможет сделать сельское хозяйство более экологичным и экономным

Стартап из Калифорнии заявил, что может помочь фермерам сделать ведение сельского хозяйства более экологически чистым и прибыльным. Компания предлагает им то, что описывает как первый в мире полностью электрический трактор с автономным управлением. Его можно запрограммировать на выполнение таких задач, как вспашка, уборка урожая и покос травы или других культур.

По словам Monarch, её электротрактор способен автономно работать десять часов после пятичасовой зарядки. Хоть ему и не нужен водитель, в соответствии с правилам, принятыми большинством стран, у него должен быть оператор, который получает оповещения о работе трактора в режиме реального времени и может при необходимости его остановить. Трактор оснащён широким набором датчиков, которые могут обнаруживать скот и посевы, а также системой предотвращения столкновений, которая позволяет ему работать рядом с людьми и другой техникой.

Monarch уверена, что наступило время, когда сельское хозяйство должно трансформироваться. Компания заявляет, что использование её продукта вместо трактора с дизельным двигателем может сократить выбросы углекислого газа на 53 тонны в год, что эквивалентно выбросам 14 легковых автомобилей.

Умный электротрактор обладает и рядом других преимуществ. Он способен собирать и передавать фермеру информацию о таких показателях, как состояние поля и урожая, а также делать долгосрочные прогнозы касаемо урожайности. Трактор может определять такие проблемы, как утечки в оросительной системе или увядание урожая.

В марте Monarch собрала $20 миллионов инвестиций, и её команда из 50 инженеров уже готова начать пилотное тестирование новых тракторов на фермах в трёх американских штатах. В течение следующих двух месяцев первые электротракторы будут проданы фермерам из Калифорнии, Вашингтона и Орегона, которые будут сотрудничать с Monarch в рамках тестирования, по цене $50 тысяч за единицу. Коммерческое производство компания надеется начать к концу этого года. Monarch уверяет, что её электротракторы способны сэкономить фермерам тысячи долларов в год.

Над электрическими тракторами с системой автономного вождения работают и другие компании, такие как Bear Flag, Agrointelli и John Deere. Тем не менее, Monarch первой представила готовый продукт. Однако препятствием для его повсеместного внедрения может стать тот факт, что во многих странах отсутствует правовая база для регулирования работы беспилотных транспортных средств. Тем не менее, учитывая их стремительное распространение, можно надеяться, что это изменится в ближайшие годы.