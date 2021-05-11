YouTube заплатит $100 млн создателям контента для сервиса коротких видео Shorts

YouTube выделит $100 миллионов на создание контента для собственного сервиса коротких видеороликов Shorts. Об этом пишет CNBC. Все средства отправятся в фонд, который будет создан в ближайшие месяцы.

С помощью этого фонда компания рассчитывает расширить базу пользователей Shorts и привлечь авторов контента. Таким образом YouTube планирует конкурировать в сфере короткометражных видеороликов с TikTok и Instagram Reels. Разработчики отметили, что это «лишь первый шаг к созданию монетизации Shorts».

Претендовать на часть фонда сможет любой создатель популярного контента для Shorts. Представитель сервиса отказался уточнить детали о конкретных выплатах за видеоролики. Кроме этого, YouTube попросит авторов поделиться мнением о функционале Shorts.

YouTube является крупным источником рекламного дохода материнского холдинга Alphabet. В первом квартале 2021 года сервис принёс $6,01 миллиарда в сравнении с $4 миллиардами годом ранее. Вероятно, с помощью вложений компания хочет увеличить рекламный оборот сервиса.