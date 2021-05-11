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Прямо в TikTok теперь можно совершать покупки — пока сервис работает в тестовом режиме

Сервис коротких видео TikTok, принадлежащий китайской компании ByteDance, приступил к тестированию функции онлайн-покупок внутри приложения. Этот шаг усилит его конкуренцию с Facebook и сделает ещё более размытой грань между социальными сетями и онлайн-шопингом. На данном этапе новая функция будет доступна европейским пользователям платформы.

Очевидно, что TikTok рассчитывает повторить успех приложения Douyin, которое является специальным клоном сервиса для китайского рынка. За год с момента введения функции онлайн-покупок в Douyin пользователи совершили транзакций на сумму в $26 млрд. Источник говорит о том, что к моменту первичного публичного размещения акций ByteDance на бирже, запланированному на следующий год, компания рассчитывает увеличить ежегодный оборот в сфере электронной коммерции до $185 млрд, опираясь на TikTok и Douyin.

Согласно имеющимся данным, TikTok уже работает с продавцами на рынках стран европейского региона, в том числе в Великобритании, предлагая инструменты, с помощью которых они смогут реализовывать свои товары напрямую в приложении миллионам пользователей платформы. Компании смогут открывать онлайн-витрины на платформе, принимать заказы и напрямую взаимодействовать с покупателями.

Расширение возможностей в плане онлайн-коммерции говорит о намерении TikTok заставить пользователей больше времени проводить в приложении, где уже вскоре можно будет не только смотреть ролики, но и совершать покупки. Хотя китайская компания не занимается реализацией товаров сама, она рассчитывает заработать на продаже рекламы компаниям, а также расширить пользовательскую аудиторию.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, Социальные сети,
Теги: tiktok, социальная сеть, онлайн-торговля, электронная коммерция
tiktok, социальная сеть, онлайн-торговля, электронная коммерция
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