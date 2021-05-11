Samsung представила умные часы Galaxy Watch 3 by Tous с эксклюзивными ремешками и циферблатами

Сегодня, менее чем через месяц после запуска двух специальных версий беспроводных наушников Galaxy Buds Pro, Samsung представила эксклюзивную версию одной из моделей фирменных умных часов, созданную совместно с каталонским ювелирным брендом Tous. Новое устройство получило название Galaxy Watch 3 by Tous и доступно по цене $495.

Единственными отличиями новых часов от базовых Galaxy Watch 3 являются уникальные обои, а также специально разработанные для них ремешки. Устройство будет доступно только в 41-мм версии. Кроме того, Galaxy Watch 3 by Tous лишены поддержки LTE. Сообщается, что эта версия умных часов будет доступна эксклюзивно в магазинах Tous. Напомним, что Galaxy Watch 3 оснащаются AMOLED-экраном с диагональю 30 мм, 247-мА·ч аккумулятором и работают под управлением фирменной операционной системы Tizen.

Компания Tous известна как производитель украшений и аксессуаров, который присутствует на мировом рынке с 1920 года. Samsung Galaxy Watch 3 by Tous выполнены в стиле продукции бренда с фирменным медвежонком и, вероятно, придутся по душе поклонникам марки.