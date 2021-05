Ремейк Prince of Persia: The Sands of Time всё-таки выйдет до апреля 2022 года, а вот Skull & Bones — нет

Издательство Ubisoft в рамках своего отчёта за прошедший финансовый год, помимо прочего, обновило информацию об ориентировочных сроках выхода сразу нескольких ожидаемых игр собственного производства.

Во-первых, отложенный недавно на неопределённый срок ремейк приключенческого экшена Prince of Persia: The Sands of Time планируется к запуску в текущем фискальном году, то есть до 1 апреля 2022-го.

Во-вторых, в этом же отрезке французское издательство надеется выпустить мультиплеерную Riders Republic, условно-бесплатную The Division: Heartland, спортивную Roller Champions и несколько проектов поскромнее.

В-третьих, на первую половину текущего финансового года (то есть до 1 октября) у Ubisoft до сих пор оказались заявлены экшен от первого лица в открытом мире Far Cry 6 и кооперативный шутер Rainbow Six Quarantine.

Что касается более отдалённых перспектив, то к ним относится многострадальная Skull & Bones: многопользовательский пиратский экшен перенесли ещё раз. Теперь — на следующий финансовый год (с апреля 2022-го по конец марта 2023-го).

По словам финансового директора Фредерика Дуге (Frederick Duguet), Ubisoft «твёрдо верит в творческое видение» команды Ubisoft Singapore. Разработка продвигается уверенными темпами, а дополнительное время пойдёт проекту на пользу.

Наконец, буквально одной строкой Ubisoft напомнила о планах по выпуску Beyond Good & Evil 2, а также творений Massive Entertainment по мотивам «Аватара» и «Звёздных войн». Этим играм до релиза пока совсем далеко.