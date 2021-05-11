На eBay теперь можно торговать NFT, а вскоре можно будет платить криптовалютой

eBay разрешила продавать на своей платформе NFT, сделав цифровые предметы коллекционирования доступными бок о бок с физическими. В данный момент eBay позволяет размещать объявления о продаже NFT только проверенным продавцам и только в определённых категориях, таких как коллекционные карточки, музыка, развлечения и искусство.

Компания заявляет, что в будущем планирует переработать свои инструменты и политики, чтобы реализовать возможность продавать NFT и в других категориях. В данный момент eBay тестирует новую функциональность и собирает отзывы сообщества об операциях с NFT. В своём блоге компания также говорит, что работает над обновлением, позволяющим торговать цифровыми предметами коллекционирования, однако неясно, какие ещё продукты кроме NFT охватывает это понятие.

Ранее в этом месяце генеральный директор eBay заявил, что в будущем торговая площадка позволит использовать для расчёта за товары криптовалюту, однако не сказал, как скоро это произойдёт. В данный момент для всех покупок используется стандартная платёжная система, к которой привязывается банковская карта или учётная запись PayPal.

Напомним, что NFT или невзаимозаменяемый токен — это вид криптографического токена, каждый экземпляр которого уникален и не может быть замещён аналогичным токеном. NFT представляет собой своеобразный сертификат уникальности цифрового объекта.