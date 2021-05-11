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Китай запретит 5G-оборудование Ericsson в ответ на санкции Швеции против Huawei

По сообщениям сетевых источников, Китай даёт последнюю возможность Швеции отменить запрет на использование в стране телекоммуникационного оборудования компании Huawei. Если этого не случится, то власти Поднебесной введут ответные санкции против шведской компании Ericsson, являющейся одним из главных конкурентов Huawei на телекоммуникационном рынке.

Изображение: Thomas Peter / Reuters

Изображение: Thomas Peter / Reuters

Источник говорит о том, что участие Ericsson в следующем раунде масштабного расширение сети 5G в Китае напрямую зависит от того, изменит или нет Стокгольм свою позицию в отношении Huawei. Напомним, шведский регулятор запретил местным операторам связи использовать 5G-оборудование Huawei в октябре прошло года, сославшись на соображения национальной безопасности. В настоящее время Huawei пытается обжаловать запрет в шведском суде. Решение по этому делу должно быть озвучено в ближайшие недели.

Стоит отметить, что китайские власти активно используют объём своего внутреннего рынка для защиты деловых и внешнеполитических интересов. В прошлом году Китай ограничил импорт австралийского вина, говядины и других товаров после того, как Австралия ввела санкции против Huawei и призвала провести расследование причастности Поднебесной к пандемии коронавируса.

После запрета оборудования Huawei в Швеции, китайские власти и контролируемые государством СМИ назвали это решение несправедливым. В их заявлениях говорилось, что Huawei не представляет угрозу безопасности и что санкции Швеции направлены на поддержку Ericsson. Ещё тогда Китай пригрозил ответными санкциями в отношении Ericsson и её крупнейшего акционера в лице инвестиционной компании Investor AB.

Перспектива ответных санкций побудила генерального директора Ericsson Борье Экхольма (Börje Ekholm) развернуть кампанию в поддержку Huawei. Он раскритиковал шведских политиков и попросил юристов о помощи Huawei в борьбе с правительственными санкциями. Такое поведение главы Ericsson не удивительно, ведь доля Швеции от общего объёма продаж компании составляет 1 %, тогда как Китай занимает 8 %. В китайском подразделении Ericsson работают около 13 тыс. человек. Кроме того, на территории Китая шведская компания владеет заводом по производству разного оборудования.

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Рубрики: Новости Hardware, сети и коммуникации, комментарии последних событий,
Теги: huawei, ericsson, 5g, санкции
huawei, ericsson, 5g, санкции
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