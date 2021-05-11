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Samsung примет участие в выставке WMC 2021 в Барселоне в онлайн-формате

Южнокорейская компания Samsung сегодня заявила, что не будет очно участвовать в выставке WDC в Барселоне, которая запланирована на следующий месяц. Вместо этого она станет виртуальным участником мероприятия из-за опасений по поводу пандемии коронавируса.

Reuters

Reuters

Samsung заявляет, что здоровье и безопасность клиентов, сотрудников и партнёров стоят для неё на первом месте. Именно поэтому компания решила не рисковать и отказаться от очного участия в Mobile World Congress 2021. Samsung не одинока в своём решении. Ранее аналогичные заявления сделали такие компании, как Sony, Ericsson, Google и Nokia.

Reuters

Reuters

Напомним, что в прошлом году крупнейшая в мире выставка мобильных устройств Mobile World Congress, которая обычно проводится в феврале, была отменена за несколько дней до старта из-за начинавшейся пандемии вируса COVID-19. Организаторы посчитали, что в этом году ситуация заметно улучшилась, и решили провести мероприятие в конце июня.

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Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, мероприятия и события IT-индустрии, выставки, форумы, комментарии последних событий,
Теги: мероприятие, выставка, коронавирус, mwc, samsung
мероприятие, выставка, коронавирус, mwc, samsung
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