Ford придумала, как транслировать придорожные рекламные щиты прямо в автомобиль

Многие современные автомобили могут похвастаться технологиями считывания дорожных знаков, благодаря чему представляют водителю полезную информацию и могут предупредить о возможных нарушениях правил дорожного движения. Теперь Ford придумала, как использовать подобные возможности для рекламы. Автомобили компании смогут распознавать рекламные щиты, расположенные вдоль дороги, чтобы транслировать в автомобиле рекламные объявления.

Странно, что Ford вообще допускает возможность реализации этой функции. Во время управления автомобилем водитель должен быть максимально сосредоточен на дороге, а рекламные объявления, выводимые на дисплей и динамики автомобиля, могут быть очень отвлекающими. На данный момент это всего лишь патентная заявка, и можно понадеяться, что она никогда не будет реализована. Тем не менее, подобная функциональность может существенно повысить прибыль автопроизводителей и рекламодателей. Сама Ford говорит, что подача заявки на этот патент является обычной частью бизнеса и она не обязательно указывает, что технология будет реализована.

Конечно, запатентованная функция может принести и пользу. Например, водитель может получить уведомление, что в его любимом ресторане действует заманчивое акционное предложение, проезжая мимо рекламной вывески заведения. В любом случае, ожидать подобной функциональности в следующем поколении автомобилей не стоит, но вероятность её реализации до конца текущего десятилетия довольно высока.