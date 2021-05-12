В апреле самым популярным процессором в России внезапно стал Ryzen 9 5900X

Ситуация с популярностью настольных процессоров в минувшем апреле неожиданно переменилась, следует из очередного отчёта ценового агрегатора «Яндекс.Маркет». Самым востребованным CPU среди покупателей оказался 12-ядерный процессор Ryzen 9 5900X, который смог сместить с первой позиции прошлых лидеров — шестиядерники Ryzen 5 3600 и Ryzen 5 5600X.

Причина, по которой Ryzen 9 5900X оказался самым популярным процессором, довольно любопытна. Очевидно, что один из флагманских процессоров AMD с ценой в районе 52 тысяч рублей не может привлекать к себе высокий интерес покупателей в течение длительного периода времени, и апрельский всплеск интереса — это лишь эпизодическое явление. Объясняется оно тем, что на Ryzen 9 5900X сформировался существенный отложенный спрос, поскольку ранее эта модель в широкой продаже в России отсутствовала. В апреле, спустя полгода после анонса, AMD наконец-то сумела завезти в отечественные магазины достаточное количество 12-ядерников нового поколения, и их появление кратковременно привело к неожиданно высоким продажам.

При этом традиционные лидеры рейтинга популярности, шестиядерники Ryzen 5 3600, Ryzen 5 5600X и Core i5-10400F сдвинулись на одно место вниз и теперь занимают со второй по четвёртую позиции.

Ещё одна примета времени, которая также проявилась в апреле, — рост интереса потребителей к процессорам AMD, оснащённым встроенным графическим ядром. Один из них, Ryzen 5 3400G, получил долю 3,7 % и смог даже забраться на пятое место рейтинга. Заметную популярность приобрели и более новые Ryzen 7 PRO 4750G и Ryzen 5 PRO 4650G — суммарно они заинтересовали 4,7 % покупателей.

Апрель охарактеризовался и ещё одной тенденцией — розничные цены ходовых CPU в интернет-магазинах стали увеличиваться. При этом особенно заметное подорожание затронуло предложения Intel прошлого поколения: в сравнении с мартом Core i9-10850K стал стоить дороже на 3,6 %, средняя цена Core i5-10400F поднялась на 7,0 %, Core i5-10400 подорожал на 9,9 %, а стоимость Core i3-10100F вообще подскочила на 28,1 %.

На этом фоне процессоры Intel Rocket Lake, которые были анонсированы в самом конце марта, смогли за месяц получить довольно много внимания со стороны покупателей. Самой популярной моделью среди новинок стал шестиядерный Core i5-11400F — его приобретением заинтересовалось порядка 2,0 % покупателей. Привлекал их и Core i5-11400 со встроенным графическим ядром — он завоевал долю 1,6 %. А вот восьмиядерные модификации Rocket Lake значимым интересом со стороны пользователей похвастать пока не могут.

Тем не менее, суммарно Intel продолжает наращивать долю на российском рынке настольных процессоров, если судить по продажам в интернет-магазинах. За апрель компания отвоевала ещё 0,9 процентного пункта и теперь может похвастать результатом 48,4 % — это на 7,8 % выше, чем год назад.