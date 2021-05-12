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PNY представила модули памяти XLR8 Gaming Epic-X RGB DDR4 с частотой 4000 МГц

Компания PNY расширила семейство модулей оперативной памяти XLR8, анонсировав производительные изделия Gaming Epic-X RGB DDR4, предназначенные для использования в игровых настольных компьютерах.

Решения функционируют на частоте 4000 МГц (CL18) при напряжении питания 1,35 В. Предусмотрена поддержка оверклокерских профилей Intel XMP 2.0: это облегчит настройку подсистемы оперативной памяти в UEFI.

Ёмкость модулей DDR4-4000 составляет 8 Гбайт. Они будут предлагаться в комплектах из двух штук суммарным объёмом 16 Гбайт. На новинки предоставляется пожизненная гарантия.

Изделия XLR8 Gaming Epic-X RGB DDR4 снабжены алюминиевым радиатором охлаждения, в верхней части которого находится многоцветная адресуемая подсветка. Управлять её работой можно через материнскую плату с технологией ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync и ASRock Polychrome Sync.

Новые модули уже доступны для заказа; сведений об ориентировочной цене пока нет. Отметим, что в серию XLR8 Gaming Epic-X RGB DDR4 также входят решения, работающие на частоте 3600, 3200, 3000, 2800, 2666, 2400 и 2133 МГц. 

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Рубрики: Новости Hardware, модули ОЗУ, карты памяти, флеш-накопители, кардридеры,
Теги: pny, ddr4, оперативная память, озу, память
pny, ddr4, оперативная память, озу, память
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