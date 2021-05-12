Ширина рамок 4К-экрана новых ноутбуков Gigabyte Aero составляет всего 3 мм

Компания Gigabyte анонсировала новые портативные компьютеры семейства Aero: устройства подходят как создателям контента, так и любителям игр. Основой служит аппаратная платформа Intel Tiger Lake-H с процессорами Core одиннадцатого поколения.

Дебютировали модели Aero 15 OLED и Aero 17 HDR. Первый из названных ноутбуков оснащён дисплеем на органических светодиодах (OLED) размером 15,6 дюйма по диагонали. Заявлен 100-процентный охват цветового пространства DCI-P3. Вторая новинка получила 17,3-дюймовый экран на матрице IPS со 100-процентным охватом цветового пространства Adobe RGB.

В обоих случаях задействована панель формата 4К с разрешением 3840 × 2160 пикселей. Дисплей может похвастаться узкими рамками в верхней и боковых частях — их ширина составляет всего 3 мм.

В зависимости от комплектации применяется процессор Core i7-11800H (2,3–4,6 ГГц) или Core i9-11980HK (2,6–5,0 ГГц). Объём оперативной памяти DDR4-3200 у лэптопов может достигать 64 Гбайт.

Доступен выбор из дискретных графических ускорителей NVIDIA GeForce RTX 3070 и GeForce RTX 3080: в первом случае объём памяти GDDR6 составляет 8 Гбайт, во втором — 8 или 16 Гбайт.

Предусмотрены два разъёма для твердотельных модулей M.2 2280. Оснащение включает клавиатуру с индивидуальной подсветкой кнопок, адаптеры Wi-Fi 802.11ax и Bluetooth 5.2, стереодинамики, три порта USB 3.2 Gen1 Type-A, интерфейсы Thunderbolt 4 (Type-C), HDMI 2.1 и mini DP 1.4.