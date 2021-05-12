3DNewsНовости SoftwareАнонсEA Play Live в этом году пройдёт заметно...
Новости Software

EA Play Live в этом году пройдёт заметно позже обычного — в конце июля

Electronic Arts у себя в официальном микроблоге поделилась планами по проведению в текущем году традиционной презентации EA Play Live, которой заменяет свою E3-конференцию.

О том, что американское издательство пропустит и предстоящую E3 2021, стало известно ещё в начале апреля, однако формальное подтверждение EA Play Live 2021 поступило только сейчас.

Как выяснилось, на сей раз у Electronic Arts нет в планах заполнять июнь информационными поводами: EA Play Live 2021 пройдёт в цифровом формате лишь 22 июля текущего года.

Страница EA Play Live 2021 на официальном сайте Electronic Arts обещает «дополнительные подробности в ближайшее время», а пока заинтересованным приходится довольствоваться датой проведения.

Напомним, EA Play Live 2020 стала ареной анонса кооперативного платформера It Takes Two и Lost in Random, подтверждения новой части Skate и оглашения даты выхода соревновательного шутера Rocket Arena.

Кроме того, в рамках прошлогоднего шоу Electronic Arts опубликовала тизеры следующих игр из франшиз Battlefield, Need For Speed и Dragon Age. Новую Battlefield должны полноценно анонсировать в июне.

E3 2021 пройдёт с 12 по 15 июня текущего года. В мероприятии примут участие Bandai Namco Entertainment, Sega, Square Enix, Nintendo, Microsoft, Capcom, Ubisoft, Take-Two Interactive, Warner Bros., Koch Media и другие компании.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Своё участие в E3 2021 подтвердили ещё несколько компаний, включая издателя Elden Ring
Konami оказалась не готова к участию в E3 2021 из-за глубокого вовлечения в разработку «ряда ключевых проектов»
Следующее цифровое шоу Ubisoft Forward пройдёт в рамках E3 2021
На «поспешное» прохождение Biomutant потребуется 12 часов, а на полное исследование — больше полусотни
Игрок построил в Valheim огромную лестницу вокруг горы и смог подняться выше облаков
Советы от Геральта: CDPR пошутила над сходством нового врага в AC Valhalla с лешим из The Witcher 3
Рубрики: Новости Software, игры, Анонс,
Теги: ea play live 2021, electronic arts, ea
ea play live 2021, electronic arts, ea
← В прошлое
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Иск «Царьград ТВ» грозит Google штрафом, который гипотетически разорит компанию 172
Компьютер месяца — май 2021 года 126
Жёсткие диски в России подорожали в несколько раз из-за популярности криптовалюты Chia 118
Разрыв в литографии между TSMC и Samsung начинает угрожать бизнесу последней 64

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китайские магазины стали бойкотировать Gigabyte, которая усомнилась в качестве электроники из Китая
Жёсткие диски в России подорожали в несколько раз из-за популярности криптовалюты Chia
Советы от Геральта: CDPR пошутила над сходством нового врага в AC Valhalla с лешим из The Witcher 3
Samsung представила оперативную память, которой ещё не было: DDR5 с шиной CXL
Китай запретит 5G-оборудование Ericsson в ответ на санкции Швеции против Huawei
EA Play Live в этом году пройдёт заметно позже обычного — в конце июля 2 мин.
Microsoft прекратила поддержку Windows 10 (1909) и ещё двух более старых версий ОС 56 мин.
Apple отклонила 1 млн приложений для App Store в 2020 году и назвала основные причины отказов 9 ч.
Ремейк Prince of Persia: The Sands of Time всё-таки выйдет до апреля 2022 года, а вот Skull & Bones — нет 11 ч.
Прямо в TikTok теперь можно совершать покупки — пока сервис работает в тестовом режиме 11 ч.
YouTube заплатит $100 млн создателям контента для сервиса коротких видео Shorts 11 ч.
Прошедший финансовый год стал самым успешным для серии Assassin’s Creed и другие поводы для гордости Ubisoft 12 ч.
Пользователи TikTok смогут найти работу с помощью социальной сети 12 ч.
WhatsApp отключит исходящие звонки и сообщения несогласным с новой политикой конфиденциальности 12 ч.
«Мир, Любовь и Ракеты»: следующий фестиваль QuakeCon тоже пройдёт в онлайн-формате 12 ч.
Видео: «Роскосмос» показал наземные испытания модуля «Наука» для МКС 10 мин.
Waymo и Cruise подали заявки на коммерческую эксплуатацию беспилотных авто в Сан-Франциско 11 мин.
Корпус Aerocool Splinter Duo получил фронтальную панель с отделкой под углеродное волокно 43 мин.
Samsung ожидает, что спрос на бытовую технику во втором полугодии не снизится 60 мин.
Россия и США попытаются совместными усилиями обнаружить и устранить причины утечки воздуха на МКС 2 ч.
Netgear представила комплект Orbi Pro WiFi 6 Mini для построения ячеистых сетей 2 ч.
Ширина рамок 4К-экрана новых ноутбуков Gigabyte Aero составляет всего 3 мм 2 ч.
PNY представила модули памяти XLR8 Gaming Epic-X RGB DDR4 с частотой 4000 МГц 2 ч.
Ford придумала, как транслировать придорожные рекламные щиты прямо в автомобиль 9 ч.
Новая статья: Обзор NVMe-накопителя PNY XLR8 CS3140: Phison E18 против Samsung 980 PRO и WD Black SN850 9 ч.