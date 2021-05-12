EA Play Live в этом году пройдёт заметно позже обычного — в конце июля

Electronic Arts у себя в официальном микроблоге поделилась планами по проведению в текущем году традиционной презентации EA Play Live, которой заменяет свою E3-конференцию.

О том, что американское издательство пропустит и предстоящую E3 2021, стало известно ещё в начале апреля, однако формальное подтверждение EA Play Live 2021 поступило только сейчас.

Как выяснилось, на сей раз у Electronic Arts нет в планах заполнять июнь информационными поводами: EA Play Live 2021 пройдёт в цифровом формате лишь 22 июля текущего года.

Страница EA Play Live 2021 на официальном сайте Electronic Arts обещает «дополнительные подробности в ближайшее время», а пока заинтересованным приходится довольствоваться датой проведения.

Напомним, EA Play Live 2020 стала ареной анонса кооперативного платформера It Takes Two и Lost in Random, подтверждения новой части Skate и оглашения даты выхода соревновательного шутера Rocket Arena.

Кроме того, в рамках прошлогоднего шоу Electronic Arts опубликовала тизеры следующих игр из франшиз Battlefield, Need For Speed и Dragon Age. Новую Battlefield должны полноценно анонсировать в июне.

E3 2021 пройдёт с 12 по 15 июня текущего года. В мероприятии примут участие Bandai Namco Entertainment, Sega, Square Enix, Nintendo, Microsoft, Capcom, Ubisoft, Take-Two Interactive, Warner Bros., Koch Media и другие компании.