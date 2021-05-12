Корпус Aerocool Splinter Duo получил фронтальную панель с отделкой под углеродное волокно

Компания Aerocool продолжает расширять семейство компьютерных корпусов для игровых станций: вышла модель Splinter Duo с оригинальным дизайном лицевой части и боковой стенкой из закалённого стекла.

Фронтальная панель получила вертикальную полосу адресуемой подсветки ARGB. Перфорация обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха, а боковые секции имеют отделку, имитирующую углеродное волокно. При этом новинка полностью выполнена в чёрном цвете.

Возможно использование материнских плат формата ATX, Micro-ATX и Mini-ITX, а также семи карт расширения, включая графические ускорители длиной до 326 мм. Можно установить до четырёх накопителей: 1 × 3,5 дюйма, 1 × 3,5/2,5 дюйма и 2 × 2,5 дюйма.

В случае воздушного охлаждения допускается монтаж до восьми вентиляторов диаметром 120 мм. Причём в комплект поставки изначально включены три вентилятора с подсветкой ARGB. При необходимости можно развернуть жидкостное охлаждение с радиаторами типоразмера от 120 до 360 мм.

Общие размеры новинки составляют 210 × 519 × 404 мм. На верхнюю панель выведены два порта USB 3.0, гнёзда для наушников и микрофона. Сведений о цене на данный момент нет.