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Microsoft прекратила поддержку Windows 10 (1909) и ещё двух более старых версий ОС

Сегодня завершается период официальной поддержки операционной системы Windows 10 November 2019 Update (1909) и ещё двух версий платформы, выпущенных ранее. Это означает, что Microsoft больше не будет выпускать обновления для этих версий ОС. Пользователям устройств под их управлением следует задуматься о переходе на более актуальные версии программной платформы, чтобы продолжить своевременно получать исправления ошибок и обновления безопасности.

Стоит отметить, что Windows 10 (1909) в редакциях Enterprise и Education продолжат поддерживаться и будут получать обновления ещё год. Следующими в списке идут Windows 10 (1809) и Windows 10 (1803) в редакциях Enterprise и Education, поддержка которых также прекращается. Период поддержки потребительских редакций упомянутых версий ОС завершился ещё раньше.

Согласно имеющимся данным, Windows 10 (1803) полностью перестанет получать обновления, тогда как в случае с Windows 10 (1809) обновления продолжат предоставляться в рамках программы долгосрочного обслуживания (LTSC), которая доступна корпоративным клиентам. Всем остальным пользователям устаревших версий ОС Microsoft рекомендует обновиться до Windows 10 (20H2) или Windows 10 (2004).

Напомним, уже в этом месяце разработчики начнут распространение обновления Windows 10 May 2021 Update (21H1), которое формально считается функциональным, но на деле не принесёт каких-либо существенных изменений, а будет преимущественно сосредоточено на внесении общих исправлений и улучшений стабильности ОС. Более значимым станет обновление 21H2, которое известно под названием Sun Valley. Ожидается, что вместе с ним станут доступны новые функции, а также переработанный дизайн пользовательского интерфейса. Запуск обновления Windows 10 (21H2) должен состояться в октябре-ноябре этого года.

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Рубрики: Новости Software, Операционные системы,
Теги: windows 10, поддержка, обновления, microsoft
windows 10, поддержка, обновления, microsoft
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