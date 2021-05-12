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Пошаговая стратегия Pathway доберётся до Nintendo Switch к концу месяца

Издательство Chucklefish на своём официальном сайте объявило о совсем скором расширении списка целевых платформ пошаговой стратегии Pathway от немецкой студии Robotality.

Как стало известно, в самое ближайшее время Pathway доберётся до Nintendo Switch. Версия игры для гибридной консоли Nintendo поступит в продажу уже 27 мая текущего года.

Вскоре после анонса страница Pathway появилась в цифровом магазине Nintendo eShop. Предварительный заказ доступен с 20-процентной скидкой от 849 рублей — за 679 рублей. Акция закончится 26 мая.

По словам дизайнера и программиста Robotality Стефана Бахмана (Stefan Bachmann), студия с первого дня видела в Nintendo Switch идеальную пару для Pathway, однако предстоящий релиз потребовал немало работы.

«По нашему мнению, эта версия Pathway — лучшая и самая полная благодаря всем пострелизным обновлениям. Более подходящего момента для того, чтобы запрыгнуть на борт, не найти!» — уверен Бахман.

Скриншоты Switch-версии Pathway
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События Pathway разворачиваются на протяжении 30-х годов прошлого века в пустынях Северной Африки, где нацисты охотятся за могущественными артефактами. Игрокам нужно помешать злодеям с помощью команды авантюристов.

Pathway дебютировала в апреле 2019 года на ПК (Steam, GOG, Epic Games Store). Критики в своё время отметили приятный визуальный стиль, но раскритиковали игру за отсутствие глубины.

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Рубрики: Новости Software, игры, Стратегия, Анонс, Nintendo,
Теги: pathway, robotality, chucklefish
pathway, robotality, chucklefish
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