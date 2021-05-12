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Компактный ПК-корпус Montech Air 100 со множеством вентиляционных отверстий вышел в четырёх вариантах

В ассортименте Montech появился корпус Air 100, предназначенный для построения компактной игровой системы с хорошей вентиляцией и лаконичным обликом. Новинка будет предлагаться в четырёх вариантах исполнения/комплектации.

В частности, покупатели смогут выбирать между версиями в полностью чёрном и полностью белом цвете. Каждая из моделей может быть оборудована четырьмя 120-мм вентиляторами с адресуемой подсветкой ARGB (три установлены спереди, один — сзади) или двумя 120-мм вентиляторами без подсветки (по одному спереди и сзади).

Фронтальная и верхняя панели имеют сетчатую структуру, что способствует хорошей циркуляции воздуха. Левая боковая стенка изготовлена из закалённого стекла.

Размеры корпуса составляют 405 × 210 × 425 мм. Допускается применение материнских плат формата Micro-ATX и Mini-ITX. Для карт расширения предусмотрены четыре слота; длина графического ускорителя может достигать 330 мм.

Имеются посадочные места для двух накопителей стандарта 3,5/2,5 дюйма и ещё для двух устройств формата 2,5 дюйма. На верхнюю панель выведены два порта USB 3.0, разъём USB 2.0, гнёзда для наушников и микрофона.

Возможно развёртывание жидкостного охлаждения с радиаторами формата до 280 мм. Ограничение по высоте процессорного кулера — 161 мм. 

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Рубрики: Новости Hardware, корпуса, настольные компьютеры,
Теги: montech, корпус
montech, корпус
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