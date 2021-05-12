Yeelight объявила о скидках на умный светодиодный потолочный светильник Xiaomi Yeelight Arwen 2021

Компания Yeelight объявила новую акцию, в рамках которой умный светодиодный потолочный светильник Xiaomi Yeelight Arwen 2021 можно приобрести со скидкой, воспользовавшись предлагаемым купоном.

Благодаря поддержке 16 млн цветовых оттенков и высокому индексу цветопередачи Ra 95 светильник Xiaomi Yeelight Arwen обеспечивает подобное естественному освещение, с широким диапазоном изменения яркости и цветовой температуры, при котором предметы интерьера и комнатные растения сохраняют насыщенный цвет. Имеющийся режим лунного света с ультранизкой яркостью идеально подходит для ночного времени благодаря мягкому комфортному свечению, которое уменьшает блики и снимает усталость глаз.

Умный потолочный светильник Xiaomi Yeelight Arwen мощностью 50 Вт поставляется в модификациях 450C и 550C, отличающихся размерами — 495 × 92 мм и 598 × 102 мм, для освещения помещений площадью 15–25 м2 и 25–35 м2 соответственно. Устройство отличается простой конструкцией, и его сборка и крепление к потолку не составляют большого труда. Светильник соответствует по степени защиты от пыли и влаги стандарту IP50, что гарантирует его защищённость от попадания пыли и насекомых.

Спецификации Xiaomi Yeelight Arwen включают адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11 b/g/n и Bluetooth 4.2, благодаря чему им можно управлять через приложение на смартфоне или с помощью пульта ДУ. Светильник совместим с устройствами под управлением Android 4.4 (и выше) и iOS 9.0 (и выше).

Управлять работой светильника можно также с помощью умного диммера Yeelight, голосовых помощников Яндекс Алиса, Google Assistant, Amazon Alexa или через Apple HomeKit и Samsung smart Things.

Производитель предоставляет на светильник один год гарантийного обслуживания, срок службы устройства составляет 25 тыс. часов.

Стоимость умного потолочного светильника Xiaomi Yeelight Arwen 450C с учётом скидки по купону RGT8HQ4C2CU1 составляет $121,34. Покупка модели Xiaomi Yeelight Arwen 550C в рамках акции обойдётся в $131,34. На доставку товара уйдёт не более четырёх рабочих дней, так как у компании есть склад в России.