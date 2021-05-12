Toyota заявила, что рассчитывает за год увеличить выручку на 10 %, несмотря на дефицит чипов

По итогам прошлого фискального года, который завершился в марте, корпорация Toyota Motor впервые за пять лет вернула себе статус крупнейшего автопроизводителя в мире, обогнав Volkswagen по количеству проданных машин и выручке. Не собирается японский гигант сбавлять обороты и в последующие двенадцать месяцев, заявляя о своей способности противостоять дефициту компонентов.

Как отмечает Nikkei Asian Review, японский автопроизводитель на этой неделе поделился прогнозами на текущий фискальный год, который завершится в марте 2022 года. По итогам предыдущего фискального периода компании удалось увеличить чистый доход на 10,3 %, в текущем году компания рассчитывает получить не менее $21,1 млрд чистого дохода, что соответствует приросту на 2,4 %. Для не самых простых рыночных условий это очень амбициозная цель, особенно с учётом готовности многих конкурентов понести убытки из-за дефицита полупроводниковых компонентов. Операционная прибыль компании должна увеличиться на 13,8 %, а выручка — на 10,2 %.

Причиной подобного оптимизма в Toyota считают резкое восстановление спроса на новые автомобили. По сути, в апреле прошлого года из-за пандемии объёмы продаж автомобилей марок Toyota и Lexus сократились в два раза, но затем они только росли. В марте текущего года, например, они увеличились на 44 % до 980 тысяч штук, установив новый рекорд месячных продаж. Дефицит компонентов на бизнес Toyota оказал меньшее влияние по сравнению с конкурентами, поскольку горький опыт стихийных бедствий 2011 года научил её держать четырёхмесячный запас комплектующих на складах партнёров.