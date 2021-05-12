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ASUS представила видеокарту ROG Strix LC Radeon RX 6900 XT TOP с жидкостным охлаждением и заводским разгоном до 2525 МГц

Компания ASUS обновила серию флагманских графических ускорителей AMD Radeon RX 6000, представив модель с длинным названием ROG Strix LC Radeon RX 6900 XT TOP T16G.

В составе видеокарты задействован чип Navi 21 XTXH. Напомним, что маркировку XTXH имеют отборные изделия, обеспечивающие повышенный разгонный потенциал. Такие чипы применяются в составе ускорителей премиального уровня.

У представленной новинки игровая частота (Game Frequency) составляет 2375 МГц, а максимальная турбо-частота достигает 2525 МГц. Для сравнения: у обычных видеокарт Radeon RX 6900 XT игровая частота составляет до 2015 МГц, разгонная частота — до 2250 МГц.

Используется архитектура AMD RDNA 2. Количество потоковых процессоров равно 5120, объём памяти GDDR6 с 256-битной шиной — 16 Гбайт.

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Для отвода тепла задействована гибридная воздушно-жидкостная система. Она включает радиатор формата 240 × 120 мм, который обдувается парой 120-миллиметровых вентиляторов с многоцветной подсветкой. Для подачи дополнительного питания служат три 8-контактных коннектора.

Информации об ориентировочной цене модели ROG Strix LC Radeon RX 6900 XT TOP T16G пока нет. 

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Рубрики: Новости Hardware, видеокарты,
Теги: asus, strix, radeon, видеокарта, графические ускорители
asus, strix, radeon, видеокарта, графические ускорители
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