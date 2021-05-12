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Xiaomi удалось оспорить в суде запрет на доступ к американскому рынку капитала

Возможно, в истории с бизнесом Huawei по выпуску смартфонов и американскими санкциями всё далеко до конца, но уже очевидно, что счастливым он не будет. Приятным исключением можно считать прецедент с Xiaomi, которую администрация Трампа пыталась отлучить от рынка капитала США на излёте своего правления. Китайской компании удалось оспорить в суде соответствующий запрет.

Источник изображения: Bloomberg

Источник изображения: Bloomberg

Как отмечает Bloomberg, властям США и компании Xiaomi Corp. удалось отменить действие запрета, который не позволял американским инвесторам вкладывать средства в активы этого китайского производителя. Администрация предыдущего президента США мотивировала такой запрет подозрениями по поводу наличия у Xiaomi связей с правительственными и военными структурами КНР. Прежние заявления представителей Xiaomi об отсутствии подобных связей в расчёт не принимались, но при новом президенте ситуация изменилась.

Стороны теперь пришли к выводу, что существовавший запрет на доступ американских инвесторов к активам Xiaomi следует отменить, и компания сохранит возможность продавать свои акции на американских фондовых площадках. Отдельное заявление на эту тему будет сделано 20 мая. Акции Xiaomi в Гонконге уже выросли в цене на 6,7 % после появления таких новостей. Судебные инстанции США в марте уже накладывали временное ограничение на действие запрета, и теперь можно с осторожностью говорить о полной победе китайской компании в этом споре.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, комментарии последних событий, разработка и производство электроники,
Теги: xiaomi, сша, китай, торговая война, китайские производители
xiaomi, сша, китай, торговая война, китайские производители
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