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МТС будет оборудовать новые дома Интернетом вещей — умными счётчиками и домофонами

Компания МТС ведёт переговоры с застройщиками об оснащении жилых домов комплексной инфраструктурой Интернета вещей (IoT). Речь, в частности, идёт об умных счётчиках и интеллектуальных системах доступа.

О проекте, как сообщает газета «Ведомости», рассказал представитель оператора Алексей Меркутов. МТС планирует развёртывать платформы IoT в многоквартирных домах на стадии строительства.

Известно, что контракт на создание такой инфраструктуры уже заключён с девелоперской группой «Эталон». Кроме того, идут переговоры с другими застройщиками.

Одним из элементов IoT-инфраструктуры в жилых домах станет система бесшовного входа в подъезд и на лестничную площадку. Она предполагает, что жильцы и гости смогут открывать замки через беспроводную связь Bluetooth со своего смартфона.

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Кроме того, будет развёрнута система умного учёта потребляемых ресурсов на основе счётчиков воды и электричества с подключением к интернету. Наконец, упомянуты домофоны с возможностью направления вызовов на смартфон хозяев квартир.

Очевидно, инфраструктура также вберёт в себя интеллектуальное видеонаблюдение, что позволит повысить безопасность.

Что касается стоимости подобной IoT-платформы, то она, по мнению экспертов, может варьироваться от 150 до 300 млн рублей на здание в зависимости от числа квартир. 

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Рубрики: Новости Hardware, сети и коммуникации,
Теги: мтс, интернет вещей, дом, счетчик, сети и коммуникации
мтс, интернет вещей, дом, счетчик, сети и коммуникации
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