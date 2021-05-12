Главная российская выставка аудио и видеоаппаратуры высокого класса Hi-Fi & High End Show 2021 пройдёт с 21 по 23 мая в московском отеле «Бородино».

Выставка регулярно демонстрирует поклонникам качественного звука новинки и лучшие образцы акустических систем, виниловых и цифровых проигрывателей, аудиоплееров, наушников и портативной техники, разнообразных Hi-Fi компонентов, кабелей, аксессуаров и видеоаппаратуры от проекторов, медиаплееров и АВ процессоров до 4К/8K телевизоров и экранов. После годового пандемийного перерыва в проведении выставки организаторы ожидают особенно много свежих новинок от мировых Hi-Fi и High End брендов.

Среди проектов выставки:

Hi-Fi Portable — экспозиция наушников и портативной техники

Hi-Fi Стриминг — оборудование для стриминга музыки в высоком качестве

Hi-Fi Vinyl — выставка-продажа пластинок

Свои новинки представят более 50 компаний:

ГК DIGIS, Alef Hi-Fi, Armada Sound, ADK.Audio, ALLB music, Antall, Audio Deluxe, Audio Note, Barnsly Sound Organization, Bang&Olufsen, Bonanza, CI GROUP, CTC Capital, Dr.Head, Digital Fruits, Eliteboard, Entrade Distribution, Focus Group, Gong-AV, Gong Stereo, Homesound, Inforcom, Kennerton / Fischer Audio, LongWave, MMS, Next Hi-Fi, Overton, PULT.RU, Prime Solution, Reezoldini, Revox, SA LAB, Sciber, Simple Distribution, Slonov Sound Design, Smart Audio, Solovyov Sound System, Sonus Victor, Sonance, StereoPravda, Stereo.ru, TechnoLogica, T-ART, Triumph Audio, V-Sound, VOXmodule, Yamaha, Абсолютное аудио, АДК, Аудиомания, Галерея Винила, Галерея Назаров, Завалинка Records, Dark Division, Lazer CD, Collectomania, ПесняПро, Vinylshop.by и другие.

Выставка состоится с 21 по 23 мая, в отеле «Бородино» при соблюдении всех рекомендаций Роспотребнадзора. Регистрация на выставку открыта на сайте hifishow.ru. Организаторы рекомендуют оформить билеты заранее, стоимость билетов на кассе и онлайн с 21 по 23 мая составит 800 рублей за 3 дня.